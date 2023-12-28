赴南投助攻游顥！王鴻薇批賴皮寮、傅崐萁轟綠營擋國6東延

▲國民黨立委王鴻薇赴南投縣為第二選區立委候選人游顥輔選。（圖／游顥競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選最後衝刺，國民黨立委王鴻薇、傅崐萁昨（27日）接力為南投縣第二選區立委候選人游顥輔選拉票；王鴻薇表示「賴皮寮」事件讓渴求居住正義的年輕人對民進黨失望，傅崐萁則批綠營阻擋國6東延案等建設，齊呼讓優質的年輕世代游顥當選關鍵一席、為國會注入清流。

王鴻薇昨天是在南投市場陪同游顥掃街拜票，痛批民進黨高喊土地正義、居住正義，但從「賴皮寮」事件卻清楚看到，該棟登記在賴清德之子名下的房子已證明是違建，但賴跟綠營仍在硬拗、說謊，甚至濫用特權、讓國安特勤花公帑去護衛，在輿論撻伐質疑下才撤離，也讓社會大眾，尤其是年輕人無法接受，也讓民進黨和區域立委民調都在下滑。

王鴻薇表示自己和游顥認識多年，認為他的衝勁和熱情是目共睹，反觀民進黨立委都是黨意凌駕於民意、沒在傾聽人民的聲音，呼籲選民支持年輕專業的候選人進入立法院換血。

▲國民黨立委傅崐萁陪同游顥車隊掃街。（圖／游顥競選團隊提供）

身兼「挺侯康全國後援總會」副會長兼總幹事的傅崐萁，隨後和游顥、南投市長張嘉哲共同車隊掃街；傅崐萁指出，國道6號南投延伸花蓮，現行國際施工技術是可行的，可讓中台灣跟東部成為一日共同生活圈，立法院交通委員會在2020年3月4日就正式決議重啟國道六號東延案，但民進黨4年來一再以造價過高等各種理由延宕搪塞。

傅崐萁認為民進黨執政8年來，除了貪污跟鬥爭外，已忘記初衷，年輕人想升官想發財就加入民進黨、犯罪者有黨證就連司法都不會來調查；他認為這次選舉關係到兩岸間的戰爭與和平，因此國民黨現在同心一致要讓優質年輕世代的游顥當選接棒，未來才能讓兩岸重啟交流、南投縣觀光客盈門。