「贏21億元大獎」換來親友背叛　女嘆樂透毀人生：是禮物也是詛咒

▲女子希望當局能夠讓得獎者匿名領獎。（圖／翻攝自Michigan lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州女子戴維斯(Cristy Davis)2020年玩威力球樂透(Powerball)，贏得7,000萬美元大獎（約台幣21億元），然而贏得高額獎金卻是惡夢的開始，把她原本平靜的人生搞得天翻地覆，感嘆「贏得大獎是禮物，也是一種詛咒」。

來自密西根州沃特福德鎮(Waterford)的女子戴維斯，原本與祖母居住在一起，並在當地一間汽車經銷商打工，賺著微薄的薪水，然而2020年2月12日，發現自己贏得7,000萬美元大獎，她選擇一次性領取5,000萬美元獎金（約台幣15億元），扣稅後拿回了3,600萬美元（約台幣11億元）。

▲女子感嘆，中大獎後感覺被詛咒。（圖／示意圖／CFP）

戴維斯領獎時開心表示，「感覺太超現實了，很難相信這是真的，因為夢幻到不像是真的」，然而獲得巨額獎金後，她的人生並沒有更加順利，反而像是被詛咒一樣，遭遇許多衰事。

戴維斯表示，「自從我贏獎後，一切都好像地獄，朋友和家人為了錢背叛我，認識10年以上最好的朋友居然密謀綁架我男友，向我勒索贖金」，網路上還有很多人假冒她身分，以免費發送樂透獎金為由，向網友詐騙銀行資訊。

戴維斯無奈表示，她在領獎前，因為擔心會遭到騷擾，特別找了律師，希望能讓她以匿名方式領獎，然而被樂透公司拒絕，因為密西根州法律規定，參加Mega Millions、Powerball與Lucky for Life等樂透得獎者不可以匿名，「我根本就不想上電視」。

飽受騷擾的戴維斯，向樂透公司反映網路上的詐騙情況，卻只獲得樂透公司電子郵件回覆，他們知道公佈得獎者身分，可能會發生這樣的狀況，只能勸她盡量不要使用社群媒體。她希望藉由發生在她身上的慘案，能為以後的得獎者爭取權利，促使樂透公司不要再對外公開得獎者資訊。