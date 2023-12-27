台灣選舉剩2周！新加坡媒體：綠營將打破8年魔咒　立院恐難過半

▲台灣總統選舉倒數2周，多位學者和專家在接受新加坡媒體採訪時都認為民進黨很有可能繼續執政。（圖／民眾黨提供）

記者葉睿涵／編譯

台灣總統及立法委員選舉倒數2周，民進黨能否打破「8年魔咒」，抑或是被藍白下架，成為了全球矚目的焦點。新加坡媒體《8視界新聞網》採訪多名學者和專家，發現其中多數人認為民進黨仍有機會繼續執政，但可否拿下立法院過半席次仍是個未知數。

據《8視界新聞網》報導，台灣自1996年開始民選總統制度後，共出現了3次政黨輪替，但無論是國民黨或是民進黨上台，始終沒有一個政黨可以連續執政超過8年。

▲鈕則勳認為，藍白合破局讓賴清德的勝算變高。（圖／CFP）

台灣時評人兼文化大學廣告系教授鈕則勳在接受《8視界新聞網》採訪時表示，隨著藍白合破局，加上政黨間存在資源差距，民進黨總統候選人賴清德仍有可能當選。

鈕則勳分析，「柯文哲還是有一定程度來自年輕族群的穩固基本盤，所以在這樣的情況下，綠軍還是有利的。」他認為，綠營可能會從戰略上盡力平衡國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨候選人柯文哲的支持度，這樣非綠選民在棄保的過程中就會更難做選擇。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎同樣認為民進黨有可能會打破8年魔咒，但綠營得以勝出的原因是因為他的對手特別弱，「國民黨一直沒有年輕化，基礎論述也不是特別明確，加上侯友宜最近經常在外交事務出包，可能會讓選民產生動搖。」

▲莊嘉穎認為，國民黨一直沒有年輕化，加上侯友宜頻頻出包，將讓選民產生動搖。（圖／CFP）

至於柯文哲，莊嘉穎認為，他雖然擁有一些年輕選民的支持，同時打出「超越藍綠、擺脫財團」的選舉口號，但實質行為卻反反覆覆，和藍營協調時也非常粗心，為他帶來極大的負面影響。

儘管多數專家認為綠營勝選的希望很大，但新加坡國立大學東亞研究所的林大偉認為，如果投票日前出現突發狀況，將對選舉帶來難以預料的影響，「台灣的地方選舉更受經濟因素影響，總統選舉則多受外部事件影響，因此鹿死誰手目前無法準確預測，因為外部事件不是台灣可以控制的」。

台大政治系教授王業立則指出，藍白合破局在增加綠營勝算的同時，也可能縮小藍綠之間的支持度，「藍營在支持度方面更團結，雖然過去很多深藍的選民會認為侯友宜是『藍皮綠骨』，但隨著他邀請趙少康擔任副手，又把韓國瑜擺在不分區（立委）第一名，會讓藍營選民更信任他」。

▲多數學者肯定柯文哲擁有較多年輕支持者，但大家依舊認為綠營會贏得本次選舉。（圖／CFP）

儘管民進黨是否能打破「8年魔咒」繼續執政是本次大選的重要關注點，但不少學者認為，綠營是否能同時贏得立委選舉才更重要。東海大學政治系教授張峻豪認為，這次選舉可能會呈現3黨不過半，少數政府的情況，「這樣的話，將來在推動議題上，我相信對台灣憲政的發展會有很大轉變」。

莊嘉穎也表示，如果執政黨沒有在立院贏得多數席位，就會在執政方面碰到很多挫折，要是落差比較大也會影響到兩岸關係，「也可能造成中國大陸可以運用一些不滿情緒向台灣施壓，這可能就會帶來一些（局勢）升溫的風險」。