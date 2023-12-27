裁定川普沒資格選總統　科州最高法院法官接獲死亡威脅

▲科羅拉多州最高法院法官接獲死亡威脅，FBI、科州警方介入調查。（圖／路透）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國科羅拉多州法官裁定前總統川普因涉及2021年國會山莊暴動案不具有參加總統初選資格，因此接獲死亡威脅，科州警方和美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。

英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，他們正在這些法官位於丹佛市的住家周圍加強巡邏。

丹佛聯邦調查局辦公室表示，正在協助當地警方辦案。

科羅拉多州最高法院上週以4比3作出這項裁決，讓川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮大位資格的總統參選人，援引的依據是罕見引用的美國憲法第14修正案第3款，這項條款禁止曾涉及「作亂或反叛」的官員擔任公職。川普陣營批這項裁決「有缺失」、不民主，將提出上訴。

科羅拉多州法院裁定，川普在2021年1月6日國會山莊暴動期間的行為構成叛亂。

▲科羅拉多州法院裁定，川普在2021年1月6日國會山莊暴動期間的行為構成叛亂。圖為美國前總統川普。（圖／路透）

根據監控親川普網絡的非營利組織「推進民主」（Advance Democracy），判決消息一出，網路上旋即出現大量威脅法官的言論。

「推進民主」說，有些貼文包含個人詳細資訊，例如法官的地址和電話號碼。

有人在社群媒體X、Telegram、川普自創的Truth Social等平台Po文，揚言要吊死和槍殺這些法官；有些貼文已遭刪除，有些目前依然存在。

丹佛警方在聲明中表示，將「徹底調查任何有關威脅或騷擾的通報」，但以隱私問題和正在進行的調查為由，拒絕提供更多細節。