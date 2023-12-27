蔣萬安過45歲生日　「曬一張帥照」答謝網友祝福

▲蔣萬安26日過45歲生日。（翻攝蔣萬安臉書）

圖文／鏡週刊

台北市長蔣萬安25日上任滿一週年，並於昨（26日）迎來45歲生日。支持者湧入社群網站留言，寫下生日祝福，他也曬出一張照片，答謝網友們。

蔣萬安昨在生日當天，於IG發布上任一週年的短片，包括一年來參與的多項活動、視察、勘災等。他寫下：「每一步，都留下用盡全力的腳印；一步步接近我們理想中的模樣。」

許多網友紛紛留言，「蔣巿長加油，踏穩腳步，一步一步穩健前行」、「市長..夠親民 帥氣喔」並祝他生日快樂，「蔣市長生日快樂 加油」、「市長生日快樂呦！市長真的超棒的，超級親民而且很了解年輕人的想法，善用網路資訊宣傳，市長加油！大家都超愛你的」、「市長生日快樂！有你真好」、「市長生日快樂平安健康！非常喜歡您！加油。」

晚間，蔣萬安在IG限動貼出一張照，可見他雙手抱胸，靠在市長辦公桌前，寫道：「謝謝大家的生日祝福。」

▲蔣萬安貼出生日照，感謝網友的祝福。（翻攝蔣萬安IG）

蔣萬安25日在台北大巨蛋舉行上任一週年記者會，感謝市府團隊與市民朋友，陪他走過這一年。他說：「我一直強調，市民才是真正的主角，市府團隊跟市民站在一起；每一項政策推動的背後，有無數雙基層同仁的攜手合作。」從育兒政策上路，到基泰大直事故處理，以及臺北大巨蛋完工開賽等，一步步踏實前進。他同時宣布台北的三大願景，要將台北打造成為 安全之都、運動之都與未來之都。

他也強調：「這一年各項施政的成果也絕不僅是某個人的付出，而是集體的努力才能踏出前進的每一步。我和團隊同仁會把握每一分、每一秒，全力以赴，讓好的市政延續，也開展市政新局，報告市民朋友，一切已經開始，改變正在開始。」

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