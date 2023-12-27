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李善均留遺書輕生！南韓「以死明志」民族性剛烈　盧武鉉身亡引震撼

▲▼南韓知名男演員李善均涉吸毒風波，11月接受傳喚調查。（圖／CFP）

▲南韓知名男演員李善均涉吸毒風波，11月接受傳喚調查。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

從韓劇《咖啡王子1號店》、《我的大叔》，憑藉著電影《寄生上流》翻紅並打響國際知名度的一線南韓男星李善均，自從今年10月陷入吸毒風波後，雖然驗毒結果均呈陰性，卻仍遭29歲的酒店女室長威脅鉅款，在接受警方的高壓偵查後，最終採取「以死明志」的激烈方式為自己的清白辯護，今（27）日被發現陳屍在座車內。

南韓民族性自古以來便十分剛烈、且十分重視自身名譽，對自己所犯下的過錯也會扛起責任，如此性格卻衍生出許多人「以死明志」，包括被指控貪瀆的南韓第16任總統盧武鉉，以及被指控長期性騷擾女秘書的前首爾市長朴元淳。

今天，就來盤點1996年後至今選擇以極端方式輕生的韓國名人。

　＊2020年以後
李善均（2023年卒）：李善均為南韓知名男演員，憑藉著電影《寄生上流》打響國際知名度，未料今年卻陷入吸毒風波、自毀前程，11月26日在車內輕生，享年48歲。

表藝琳（2023年卒）：27歲網紅表藝琳在韓劇《黑暗榮耀》熱播後，透過YouTube頻道公開求學時遭到同儕霸凌的經過，未料卻遭網友抨擊說謊，父母也淪為人身攻擊的對象，且還被加害者言語騷擾威脅，在多次輕生以後，最終陳屍釜山某座湖泊。

▲▼經營美容院的南韓正妹表藝琳，長期以來飽受霸凌之苦。（圖／翻攝自表藝琳IG）

▲經營美容院的表藝琳，長期以來飽受霸凌之苦。（圖／翻攝自表藝琳IG）

崔聖奉（2023年卒）：33歲的崔聖奉為南韓男歌手，曾經謊稱自己罹癌，動員歌迷募款醫療費長達1年，東窗事發後從演藝圈銷聲匿跡，今年6月傳出留下遺書後輕生，遺體一度無人認領。

金正宙：（2022年卒）：為南韓知名電腦遊戲公司「NEXON」創辦人、持股公司NXC理事，曾對南韓電玩產業有卓越貢獻，開發風之國、爆爆王、跑跑卡丁車、楓之谷等經典線上遊戲，疑似因無法克服憂鬱症而於2022年2月底在美國夏威夷逝世。

李芮藍（2021年卒）：為1998年出生的南韓空軍女中士，隸屬於空軍20戰鬥飛行團，遭到前輩張姓中士性騷後，卻反被上級要求隱忍，軍方施壓、蓋牌，還曾因此收到張姓中士死亡威脅簡訊，最終於該年5月21日在宿舍輕生，當天正好是她與男友的訂婚日。

▲▼南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

卞熙秀（2021年卒）：南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀，曾因遠赴泰國接受性別重置手術，遭南韓國防部以「失去男性生殖器」為由診斷為身心障礙3級、強制退役處分，之後曾提出行政訴訟，該年3月初在忠清北道清州市住處輕生，年僅23歲。

朴智宣（2020年卒）：南韓諧星朴智宣性格開朗，在演藝圈有一大票好友，然而最終卻於2020年11月被發現與母親雙雙陳屍首爾市麻浦區的住處。雖然家屬並不願公開遺書內容與確切死因，不過警方從遺書內容推測，朴智宣可能長年受到皮膚疾病所苦。

朴元淳（2020年卒）：朴元淳為前首爾市長，一度是共同民主黨的政治明星，有望代表黨競選總統，進入政壇之前是知名人權律師，然而該年卻身陷Me too醜聞，遭指控長年性騷市府貼身女秘書，而女秘書也向警方報案，因此朴最終於該年7月在首爾北嶽山肅靖門一帶輕生，享壽64歲。

▲▼朴元淳曾將自己的內衣、內褲照用手機傳給女秘書。（圖／翻攝自朴元淳推特）

▲朴元淳曾將自己的內衣、內褲照用手機傳給女秘書。（圖／翻攝自朴元淳推特）

　＊2010至2019年
雪莉（2019年卒）本名崔真理、藝名雪莉，為南韓歌手兼演員，2009年以f(x)身分出道，生前曾在直播中情緒失常，疑似患有憂鬱症，且飽受網友惡意流言所苦，最終於2019年10月在京畿道城南市住所輕生，終年25歲。

具荷拉（2019年卒）：為韓國女子團體「KARA」成員，是雪莉的好友，在雪莉輕生不久後，於該年11月輕生身亡，終年28歲。具荷拉輕生後，Naver、Daum、Nate等南韓知名搜尋引擎決定關閉娛樂版新聞底下網友的評論功能。其死後，消失20年的生母現身爭奪遺產，兄長具浩仁發起「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母繼承子女遺產。

▲雪莉遺作《致真理》公開。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲雪莉遺作《致真理》公開。（圖／翻攝自雪莉IG）

魯會燦（2018年卒）：為南韓正義黨國會議員，是知名進步派主義政治人物，曾於2005年公開情報機關竊聽錄音，內容為三星集團會長李健熙的助手與親戚的對話內容，揭露檢察官收受三星賄賂；2018年7月，因涉嫌收受非法政治資金，在首爾市中心輕生。

趙敏基（2018年卒）：為南韓資深男演員，在《一枝梅》、《步步驚心：麗》等多部戲劇飾演要角，還是母校清州大學的助教授，然而2018年卻被爆出性侵多名女學生、捲入Me too醜聞，在致電向親友道歉後輕生。

鐘鉉（2017年卒）：為南韓知名人氣男團SHINee的成員，2017年12月在首爾市江南區清潭洞住處輕生。他的好友、樂隊Dear Cloud的Nine在Instagram公開鐘鉉的遺書，鐘鉉疑似長年因抑鬱症所苦。

▲鐘炫於2017年逝世。（圖／翻攝SHINee官方臉書）

▲鐘炫於2017年逝世。（圖／翻攝SHINee官方臉書）

　＊1996至2009年

＊崔真實（2008年卒）：為南韓已故知名女演員，20歲憑藉MBC劇集《朝鮮王朝500年：恨中錄》出道、199年憑藉電影《殺妻秘笈》獲得大鐘獎最佳女主角獎、百想藝術大獎人氣獎，曾於2000年與日本職棒選手趙成珉結婚而息影，然而卻因遭到家暴而訴請離婚，2008年身陷謠言困擾而輕生。

2010年，同樣為演員的胞弟崔真永輕生身亡；2013年，前夫趙成珉被發現在住處輕生身亡。

＊盧武鉉（2009年卒）：南韓第16屆總統盧武鉉出身寒門、家境貧困，從政前曾擔任法官、律師，一生倡導清廉政治的他在卸任後遭到審查，被指控涉及貪瀆事件，在李明博政府主導的高壓偵查下，最終以壯烈的方式輕生，以死明志。

盧武鉉。（圖／CFP）

▲南韓已故總統盧武鉉。（圖／CFP）

＊李恩宙（2005年卒）：為南韓女演員，2005年在京畿道城南市盆唐區住處輕生，生前留下遺書。推測指出，李恩宙在《紅字》、《太極旗飄揚》等一連串電影皆扮演意外早逝、因病早逝等紅顏薄命的角色，疑似因無法從角色抽離而引發憂鬱症。

＊李尹馨（2005年卒）：為三星集團會長李健熙的么女，號稱三星集團的小公主，也曾是韓國最富有的女性之一，生前曾是李家最開朗的成員，然而疑似因與男友的婚事遭到家族反對，導致患上嚴重憂鬱症，最後於紐約曼哈頓住處輕生身亡。

＊鄭夢憲（2003年卒）：曾是現代集團會長、現代峨山副會長，2002年9月鄭夢憲身陷向北韓非法轉移秘密資金的醜聞，他在接受檢方調查坦言金額達3000萬美元，隔年8月4日在總部大樓輕生。

＊徐志源（1996年卒）：曾是南韓著名的青春男歌手，曾以《聚集我的眼淚》（With My Tears）在90年代的歌壇紅極一時，然而疑似因對唱片銷量、未來出路感到擔憂，於1996年1月1日在首爾市銅雀區住處輕生，年僅19歲。

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