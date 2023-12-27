朋友詐騙台人500萬！星男自願當「人頭帳戶」洗錢　被判刑19個月

▲新加坡36歲男子潘志文因協助兒時好友洗錢，而被判監19個月。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡36歲男子潘志文（Brandon Phua Zhi Wen，音譯）因協助兒時好友進行非法洗錢行為，而被新加坡法庭判處19個月的有期徒刑、罰款新幣1000元（約新台幣2.35萬元），並被禁止駕駛8年。

綜合當地媒體報導，潘志文是一名從事海鮮供應、車輛銷售，以及貨幣兌換的生意人。2018年5月，他受兒時朋友賴澤東（Lai Zedong，音譯）所託，要潘志文幫忙接收一筆「客戶匯來的資金」後，再將錢取出來轉交賴澤東。

雖然潘志文清楚好友可能涉及逃稅及轉移資金等非法活動，但他還是將匯入戶口的新幣21萬4429元（約新台幣500萬元），在10天內分40次提出轉交賴澤東。而賴澤東也會請他喝酒、給他佣金，甚至是減少他欠賴男的債務金額，作為回報。

▲檢察官認為，潘志文清楚友人正在洗錢仍借出帳戶的行為應被判處重刑。（示意圖／CFP）

報導稱，潘賴2人所騙取的錢財分別來自2名台灣受害者，他們以為自己的錢將被用於石油交易和股票投資。

除了上述案件外，潘志文也被控協助收取新幣30萬元（約新台幣700萬元）的現金，並在涉事友人遭調查時，要求對方刪除2人間的訊息往來，而被控妨礙司法公正。另外，潘志文去年在被吊銷執照的48個月內，曾非法駕駛貨車。

檢察官表示，雖然潘志文只是協助朋友獲取詐騙金額，但他的所有行為都是有預謀和計劃，且在過程中扮演積極角色，因此要求法庭判處被告監禁22至30個月。

潘志文26日對2項取得犯罪行為所得財產、1項妨礙司法公正，以及2項違反交通罪名認罪，並被判19個月又8週的監禁。此外，他接下來8年也被禁止開車，並將被罰款新幣1000元。