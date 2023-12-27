　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯、柯指COP28核能3倍　與會立委曝真正決議：看得懂英文都能打臉他們

▲▼民進黨團召開 林思銘違法濫權？ 踹共 記者會 洪申翰 曾聖凱 歐陽霆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲昨在政見會上大談核能政策，更指COP28聯合國氣候峰會已決議核能要提高3倍。對此，民進黨團27日表示，大家都可以把COP28最後的結論拿出來看，結論是再生能源應該要兩倍，能源效率一倍，這是白紙黑字，侯友宜、柯文哲一直要拿少數國家倡議大肆操作，只要看得懂英文就能夠打臉他們核能三倍的說法。

侯友宜昨在政見會上要求對手賴清德就把2025非核家園這個錯誤政策，跟全民道歉。至於為何新北市長任內不盡快通過乾式儲存槽，侯則解釋是建築結構還沒做好，沒有核安。

對於侯友宜核能態度轉變，民進黨立委洪申翰表示，侯友宜這段時間談核能是最荒謬的，大家都知道他今年5月被提名前，對核能的態度就是反對跟保留意見，甚至任內阻擋乾儲廠，也因此這幾個核電廠被迫提前停機，但侯友宜被提名後，一夕之間180度大轉變，甚至喊核一、二、三都要重啟，為了自己往上爬，不惜踩在需要照顧的市民身上，最該道歉的就是侯友宜。

洪申翰直言，侯友宜需要為他背叛北海岸居民道歉，他有什麼臉針對核能問題要別人道歉？實在想不透，更不用講核四，他難道不知道核四狀況嗎？他不是說核四假議題嗎？現在說要重啟是要重啟假議題嗎？侯友宜才是最該為核能議題反覆道歉的人。

至於侯友宜跟柯文哲不斷強調COP28結論是核能三倍？洪申翰表示，自己親身參與，大家都可以把COP28最後的結論拿出來看，再生能源應該要兩倍，能源效率一倍，這是白紙黑字，侯友宜、柯文哲講核能三倍早就被打臉，只要看得懂英文就能夠打臉他們。

洪申翰直言，他們對這份結論一點不想拿出對應方法，一直要拿少數國家倡議大肆操作，侯、柯拿氣候減碳議題來操作核能，這是很多環保團體跟學界不樂見，很多相關團體也已經發聲明譴責兩人扭曲COP28結論。

ET快訊
李善均出道22年N部代表作　《寄生上流》《我的大叔》逼哭劇迷
屁孩大火燒掉3億！　家樂福認了「不求償」
快訊／韓演藝圈「活動全緊急取消」！　李善均2遺作無限延期
快訊／李善均公司首發聲！　葬禮細節曝光
快訊／李善均現場曝光！　白布包住車輛
為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：約滿將改為社宅
國三生遭割頸亡！全班換教室　同學錄影寫卡片給他父母打氣
LIVE／李善均輕生亡！昨求測謊「看相信誰」　國三生今不治
李善均「死前身陷痛苦」！　友痛揭2大兇手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

抖音《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

賴清德競總：侯柯政見發表會謊話連篇　最大假訊息製造者

謝典林：願幫「侯康」公開站台　支持韓國瑜當立法院長

台積電二期確定落腳台中　盧秀燕：盼最先進2奈米以下製程

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年6月約滿將改為社宅

周典論收押在示警郭台銘？　邱毅：司法介選代表蔡英文真的急了

國民黨大團結！王金平全力奔走　全黨不分派系唯一力挺侯友宜

民進黨徐富癸遭控違建　妻：為讓遲緩兒活動　合法貸款興建

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

抖音《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

賴清德競總：侯柯政見發表會謊話連篇　最大假訊息製造者

謝典林：願幫「侯康」公開站台　支持韓國瑜當立法院長

台積電二期確定落腳台中　盧秀燕：盼最先進2奈米以下製程

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年6月約滿將改為社宅

周典論收押在示警郭台銘？　邱毅：司法介選代表蔡英文真的急了

國民黨大團結！王金平全力奔走　全黨不分派系唯一力挺侯友宜

民進黨徐富癸遭控違建　妻：為讓遲緩兒活動　合法貸款興建

曾與李妍瑾當街互毆　小黃運將這次「沒禮讓行人」還撞死他...慘了

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

20歲Juice Boy挾YT千萬點閱出道！　獲瘦子、高爾宣高度關注

研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

李善均陷染毒案「將結束調查」！　輕生前一天才申請測謊

台南玉井林家善心捐贈120台密錄器　保障南消二大隊人員安全

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

李善均生前堅稱沒染毒「挺19hrs警方訊問」　遭廣告商切割劇方換角

政治熱門新聞

選立委要花多少錢？王婉諭曝驚人數字

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

快訊／侯友宜妻不忍了！　還原凱旋苑真相

ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

侯獨子過世後蓋凱旋苑　岳父盼女兒有依靠

趙少康：侯康當選一定依法執行死刑

侯友宜曾找韓國瑜當副手　期待郭台銘歸隊

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年約滿改為社宅

鏡新聞民調／賴蕭配、侯趙配差距拉近到6.8百分點　柯文哲年輕票大跌

民調網站預測勝選機率　藍綠「機會相當」

趙少康：侯康配任內絕不推動統一談判

侯友宜喊打詐　沈富雄曝1點可加分

遭指女力0　趙少康：未來女性會入閣

他曝吳欣盈2016年曾參加統戰活動

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

李善均低頭求「救救我」

許允樂「1年前就開始談離婚」！

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面