侯、柯指COP28核能3倍　與會立委曝真正決議：看得懂英文都能打臉他們

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲昨在政見會上大談核能政策，更指COP28聯合國氣候峰會已決議核能要提高3倍。對此，民進黨團27日表示，大家都可以把COP28最後的結論拿出來看，結論是再生能源應該要兩倍，能源效率一倍，這是白紙黑字，侯友宜、柯文哲一直要拿少數國家倡議大肆操作，只要看得懂英文就能夠打臉他們核能三倍的說法。

侯友宜昨在政見會上要求對手賴清德就把2025非核家園這個錯誤政策，跟全民道歉。至於為何新北市長任內不盡快通過乾式儲存槽，侯則解釋是建築結構還沒做好，沒有核安。

對於侯友宜核能態度轉變，民進黨立委洪申翰表示，侯友宜這段時間談核能是最荒謬的，大家都知道他今年5月被提名前，對核能的態度就是反對跟保留意見，甚至任內阻擋乾儲廠，也因此這幾個核電廠被迫提前停機，但侯友宜被提名後，一夕之間180度大轉變，甚至喊核一、二、三都要重啟，為了自己往上爬，不惜踩在需要照顧的市民身上，最該道歉的就是侯友宜。

洪申翰直言，侯友宜需要為他背叛北海岸居民道歉，他有什麼臉針對核能問題要別人道歉？實在想不透，更不用講核四，他難道不知道核四狀況嗎？他不是說核四假議題嗎？現在說要重啟是要重啟假議題嗎？侯友宜才是最該為核能議題反覆道歉的人。

至於侯友宜跟柯文哲不斷強調COP28結論是核能三倍？洪申翰表示，自己親身參與，大家都可以把COP28最後的結論拿出來看，再生能源應該要兩倍，能源效率一倍，這是白紙黑字，侯友宜、柯文哲講核能三倍早就被打臉，只要看得懂英文就能夠打臉他們。

洪申翰直言，他們對這份結論一點不想拿出對應方法，一直要拿少數國家倡議大肆操作，侯、柯拿氣候減碳議題來操作核能，這是很多環保團體跟學界不樂見，很多相關團體也已經發聲明譴責兩人扭曲COP28結論。