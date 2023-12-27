研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

▲研究人員發現15個顯著增加早發性失智風險的因素，包括憂鬱、酗酒、社交孤立等。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

全球有接近400萬人在65歲之前出現失智症狀。國外一項研究發現，酒精濫用、孤獨、社會經濟背景較低、聽力障礙等15個因素會顯著增加早發性失智症（early-onset dementia，即65歲以下被診斷為失智症之個案）風險。

衛報報導，這份研究已刊登在美國醫學會神經學期刊（JAMA Neurology），針對35萬名65歲以下受訪者進行調查，艾克斯特大學（University of Exeter）與馬斯垂克大學（Maastricht University）的團隊成員研究可能影響一個人罹患早發性失智的因素，包括遺傳、生活方式與環境因素等。

研究人員發現15個顯著增加早發性失智風險的因素，包括較低的正規教育或較低的社會經濟地位、健康因素（例如缺乏維生素D）、聽力障礙與憂鬱症、生活方式因素（例如酗酒、社交孤立）等。

這份研究主要作者之一、馬斯垂克大學神經流行病學教授克勒（Sebastian Köhler）稱，在老年失智症這方面已有研究認為存在一系列可改變的風險因素，「除了身體因素之外，心理健康也有重要作用，包括避免長期壓力、孤獨與憂鬱，其實這在早發性失智症之中也很明顯，這可能為降低這一族群的風險提供機會。」