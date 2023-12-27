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錢包遺失65年！電影院翻出「時間膠囊」　女兒：好像媽媽回來了

錢包遺失65年　電影院整修翻出「時間膠囊」…女兒領回淚目：好像媽媽回來了

▲亞特蘭大的廣場劇院發現塵封65年的錢包。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

最棒聖誕禮物！美國亞特蘭大歷史最悠久的電影院廣場劇院（Plaza Theatre）先前重新裝修時，發現1個有65年歷史的錢包遺落在牆後，劇院老闆經過一番尋人後，雖無法真正物歸原主，但仍將宛如時間膠囊的錢包還給失主的女兒。

據《鏡報》報導，工人當時在劇院內浴室石膏牆後方的隱藏空間中找到錢包，並從中發現沒有磁條的信用卡，1張獎品為1959年「新款」雪佛蘭抽獎券，以及家人的黑白照片。劇院老闆兼亞特蘭大電影協會董事艾斯科巴（Chris Escobar）得知錢包與內容物後，就決心要物歸原主，「想像一下這個街區的某個家庭一直缺少了這個東西」。

錢包遺失65年　電影院整修翻出「時間膠囊」…女兒領回淚目：好像媽媽回來了

▲工人在牆後發現幾乎無損的錢包。（圖／翻攝自推特）

艾斯科巴表示，這不是廣場劇院首次發現時間膠囊，過去找到過歷史悠久的爆米花展示品、退流行的酒瓶，而這個錢包充滿了歷史與回憶。然而，他們雖透過錢包裡證件得知失主是名為芙萊‧卡爾布雷斯（Fly Culbreth）的女子，但要在不透過警方、戶政單位情況下尋人，卻是難上加上。

艾斯科巴在妻子幫助下，查到芙萊丈夫羅伊（Roy）的訃聞，並從兩人的孩子、孫子一路查到名為卡爾布雷斯盃的網站，最終在這個替腦性麻痺患者募款的慈善高爾夫球錦標賽的非營利組織中，聯繫到芙萊的女兒張伯倫（Thea Chamberlain）。

現年71歲的張伯倫表示，她母親常被說跟電影女演員瑪娜‧洛伊（Myrna Loy）一樣美麗，還有著「辛辣6月切肉刀」（a spicy June Cleaver）的個性，平時在花園俱樂部工作與在主日學（Sunday school）時教書，非常投入社區活動。張伯倫說，媽媽弄丟錢包時她才6歲，如今「好多回憶湧上來了，這好感人，感覺媽媽又回來了」。

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