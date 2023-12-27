▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文2020年以破紀錄的817萬票連任成功，民進黨主席、總統候選人賴清德今（27）下午在中常會宣布「兩項任務」，將於1月3日上午7點，在全國22縣市817個路口發起「台灣美德站出來」全體全國總動員活動，務必要在最後的衝刺階段，以活力和創意來展現出團結的氣勢。

賴清德今天表示，距離2024年總統、副總統及立法委選舉的投票日，只剩下17天，務必要在最後的衝刺階段，以活力和創意來展現出團結的氣勢，因此，他特別利用中常會的機會，向大家提出「兩項任務」，共同來努力。

第一項任務，賴清德說，是「台灣美德站出來」全體全國總動員活動，首先，要在1月3日上午7點半到8點半，在全國22縣市817個路口，大家一起站出來「美德三票護台灣」，請全體黨公職與各後援會、信賴台灣之友會，按照規劃時間、地點達成任務。

第二項任務，賴清德表示，是「台灣美德站出來」線上串聯，除了剛剛所提的1月3日早上7點半到8點半的活動之外，敬邀全國民眾共同響應，無論在台灣哪一個地點，無論在世界哪一個角落，都可以舉起「美德贏台灣」、「我挺二號賴蕭配」的標語，在同一個時間拍照上傳網路社群。

賴清德預告，屆時會在線上串聯記者會召開之後，開始展開這項全球串聯活動，這項任務也敬請全黨同志，全力來鼓勵社會眾人，傳達民進黨團結的氣勢和決心。