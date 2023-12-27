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預計到醫院生產！18歲孕婦與男友半路失蹤　「一同陳屍車上4天」

預計到醫院生產！18歲孕婦與男友半路失蹤　「一同陳屍車上4天」。（圖／翻攝自Leon Valley Police Department）

▲女子預計與男友前往醫院引產，卻突然失蹤死亡。（圖／翻攝自Leon Valley Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國德州18歲孕婦薩凡娜(Savanah Nicole Soto)即將臨盆，卻與22歲男友格拉(Matthew Guerra)在她預定住院的日子突然一起失蹤，家人焦急尋找報案，最後在一輛車上發現2人屍體，警方懷疑2人可能是遭人謀殺，死因正在調查中。

薩凡娜的母親葛洛莉雅(Gloria Cordova)向媒體表示，女兒最後一次現身是22日，她因為即將要前往醫院準備生產十分緊張，然而隔天人卻沒有出現在醫院，與男友格拉一起失蹤。

警方26日下午在聖安東尼奧市(San Antonio)公寓Colinas Medical Apartments停車場中一輛車上找到2人屍體。警察局長麥克馬納斯(Bill McManus)表示，「我們看到的是一個令人非常疑惑的犯罪現場，調查人員認為這對情侶可能是遭人謀殺，但我們目前無法確定」，這輛車停在停車場中已經3至4天。

不幸消息讓家屬十分傷心，葛洛莉雅表示，女兒因為已經過了預產期，原本預計前往醫院引產，「薩瓦娜非常非常興奮，因為她就要當媽媽了，想到這點就讓我心痛」。警方目前已將2具遺體送去驗屍。

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