　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

▲▼首爾大林洞發生一起街頭殺人案，兇嫌與死者皆為中國籍朝鮮族。（示意圖／CFP）

▲俄羅斯一名男子2010年曾連續殺害2人被強制送醫，獲釋後又謀殺2名女子。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名被指控是連環殺手的男子瓦拉金（Alexei Varakin），再次引起恐慌。瓦拉金曾在2010年因殺害2名娼妓而被送進精神病院，最近再次被捕後坦承殺害2名伴遊女子，其中一人甚至遭到殘忍斬首。據俄媒報導，官員認為他的殺人動機是因為無法與2名女伴發生性關係，才會抓狂。

根據每日星報引述俄羅斯媒體報導，近日莫斯科一家飯店附近發現了一具遭斬首的女性遺體，隨後證實死者是40歲的沃羅比歐娃（Olga Vorobyova），而另一名25歲女子斯基茨卡雅（Vlada Skitskaya）也被發現陳屍於租賃公寓，引起社會震驚。

據報導，37歲的瓦拉金被捕後，已在法庭上承認犯下這2起謀殺案。當局指控，他在莫斯科的飯店與沃羅比歐娃見面後，遭對方以「他服用了一些藥物」為由拒絕發生性關係，便失控將她殺害並逃亡。

接著瓦拉金前往了斯基茨卡雅的公寓，但他卻在床上表現不佳，遭到女方嘲弄，一怒之下持刀襲擊。報導稱，斯基茨卡雅遇襲當下設法致電朋友求救，說一名男客人想要殺死自己，鄰居也聽到她瘋狂的求救聲。

警方表示，斯基茨卡雅可能在屋內與嫌犯發生肢體衝突，試圖奪刀等動作讓她臉頰受傷，但當警方趕到現場時她已經不幸死亡，身上多處刀傷，甚至有企圖斬首的痕跡。事實上，瓦拉金13年前就因為類似2起案件被強制送醫，住進精神病院，但執法部門曾以為他已經「康復」便將他釋放，犯下新的案件後他目前已遭下令羈押2個月。

ET快訊
快訊／尋獲紅色救生衣！　海軍：初判為海虎潛艦裝備
快訊／吳桀睿宣告重返球員身分
騎士留下「一節斷指」詭異離開　里長急尋：沒人就醫
李善均生前最後身影！　「昨晚就開車進公園」
大亂鬥店外視角曝！　留學生暴打刺青哥「反擊拳0.5秒KO」
李善均死訊震驚外媒　登BBC、CNN首頁
國三生遭割喉亡　老師說不出話...悲痛趕抵往生室
白髮變黑髮「必吃7神級食物」！中醫激推有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

男罹癌切除3器官「竟是誤診」！　一天跑廁所20次崩潰提告

牙醫一次治療28顆牙！女臉部慘變形　5小時做完牙冠、根管加補牙

墜落月台鐵軌！火車高速經過　母「肉身護孩」驚險保命畫面曝光

「贏21億元大獎」換來親友背叛　女嘆樂透毀人生：是禮物也是詛咒

疫情太寂寞！她對橡樹產生情慾　建立情愛關係2年：所有人都該試試

李善均留遺書輕生！南韓「以死明志」民族性剛烈　盧武鉉身亡引震撼

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

麥當勞漢堡1分鐘就做好！女拍攝製作過程　網友驚：沒戴手套

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

楊祐寧見老婆想減肥「大嗑蛋黃酥XD」　目睹她不間斷忙工作：別再用手機！

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

男罹癌切除3器官「竟是誤診」！　一天跑廁所20次崩潰提告

牙醫一次治療28顆牙！女臉部慘變形　5小時做完牙冠、根管加補牙

墜落月台鐵軌！火車高速經過　母「肉身護孩」驚險保命畫面曝光

「贏21億元大獎」換來親友背叛　女嘆樂透毀人生：是禮物也是詛咒

疫情太寂寞！她對橡樹產生情慾　建立情愛關係2年：所有人都該試試

李善均留遺書輕生！南韓「以死明志」民族性剛烈　盧武鉉身亡引震撼

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

麥當勞漢堡1分鐘就做好！女拍攝製作過程　網友驚：沒戴手套

台南中西區圓環「湯德章公園」是紀念誰？　耗時五年紀錄片揭台灣記憶

小琉球海域尋獲紅色充氣式救生衣　海軍：初判為海虎潛艦裝備

台南也爆「大陸介選」！檢調傳喚17人　某兩岸交流會理事長10萬交保

曾寶儀PO李善均合照悼念　昔為他主持記者會：無法得到答案了

「30歲還年輕！」　吳桀睿宣告重返球員身份

金色宮殿荒廢了！　屋主非法裝修遭罰款勒令停工

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

台股軋外資！　萬八行情啟動？小飆股再起？

稱民主政治就是「自作自受」　趙少康：賴清德當選對兩岸好嗎？

疑是李善均生前最後身影！　「昨晚就開車進公園」監視器全錄下

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

國際熱門新聞

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

李善均留遺書輕生亡！盤點南韓「以死明志」

老公激戰姪女　人妻砍下他陰莖沖馬桶

辣媽遭老公開槍爆頭亡　8歲女兒全程目睹

李善均死訊登上各大外媒「奧斯卡男星離世」

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世　享年54歲　

整形醫麻醉女病患性侵、偷拍　逾10人受害

美支持Apple Watch侵權裁定　

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

日男「KTV殺1女」住處浴缸還藏1女屍

母生前立遺囑　長男「阻絕弟媳爭遺產」贏了

更多熱門

相關新聞

俄部署新榴彈砲　地點靠近芬蘭挪威邊境

俄部署新榴彈砲　地點靠近芬蘭挪威邊境

路透報導，俄羅斯技術國家集團（Rostec）負責人27日接受俄新社採訪時表示，俄羅斯很快就會在與芬蘭、挪威接壤的北部軍區部署最新的榴彈砲。

經濟部擴大輸俄產品範圍　新增數位相機等45項入列

經濟部擴大輸俄產品範圍　新增數位相機等45項入列

烏克蘭草案　動員年齡下修為25歲

烏克蘭草案　動員年齡下修為25歲

耶誕大禮包！烏軍3天「擊落5架俄軍機」

耶誕大禮包！烏軍3天「擊落5架俄軍機」

現代汽車以台幣3000元出售俄羅斯工廠

現代汽車以台幣3000元出售俄羅斯工廠

關鍵字：

連環殺手伴遊女伴性行為俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三男遺體放案發教室招魂　不順利將換地點進行儀式

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

國三生遭刺死！網爆「女同學擋刀手受傷」　警回應了

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面