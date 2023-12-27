俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

▲俄羅斯一名男子2010年曾連續殺害2人被強制送醫，獲釋後又謀殺2名女子。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名被指控是連環殺手的男子瓦拉金（Alexei Varakin），再次引起恐慌。瓦拉金曾在2010年因殺害2名娼妓而被送進精神病院，最近再次被捕後坦承殺害2名伴遊女子，其中一人甚至遭到殘忍斬首。據俄媒報導，官員認為他的殺人動機是因為無法與2名女伴發生性關係，才會抓狂。

根據每日星報引述俄羅斯媒體報導，近日莫斯科一家飯店附近發現了一具遭斬首的女性遺體，隨後證實死者是40歲的沃羅比歐娃（Olga Vorobyova），而另一名25歲女子斯基茨卡雅（Vlada Skitskaya）也被發現陳屍於租賃公寓，引起社會震驚。

據報導，37歲的瓦拉金被捕後，已在法庭上承認犯下這2起謀殺案。當局指控，他在莫斯科的飯店與沃羅比歐娃見面後，遭對方以「他服用了一些藥物」為由拒絕發生性關係，便失控將她殺害並逃亡。

接著瓦拉金前往了斯基茨卡雅的公寓，但他卻在床上表現不佳，遭到女方嘲弄，一怒之下持刀襲擊。報導稱，斯基茨卡雅遇襲當下設法致電朋友求救，說一名男客人想要殺死自己，鄰居也聽到她瘋狂的求救聲。

警方表示，斯基茨卡雅可能在屋內與嫌犯發生肢體衝突，試圖奪刀等動作讓她臉頰受傷，但當警方趕到現場時她已經不幸死亡，身上多處刀傷，甚至有企圖斬首的痕跡。事實上，瓦拉金13年前就因為類似2起案件被強制送醫，住進精神病院，但執法部門曾以為他已經「康復」便將他釋放，犯下新的案件後他目前已遭下令羈押2個月。