媽與4幼孩聖誕節遭屠殺　「鮮血流到大門外」鄰居發現報案

▲巴黎一戶公寓傳出滅門案。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

法國巴黎一戶公寓聖誕節當天發生滅門血案，一名母親與4名孩子被發現陳屍在公寓中，鮮血還從公寓內滲到門外，門下可看到一灘血。警方後來逮捕死者33歲丈夫巴法尼亞(Noé Bafania)。

事件聖誕節當天發生在巴黎東北部莫城(Meaux)，鄰居因為發現門下滲出血跡報警，警方在屋內一共發現5具屍體，分別是35歲女子碧翠絲(Beatrice)，以及分別只有10歲、7歲、4歲和9個月大的4名幼孩。

À RETWEETER au maximum celui qui a assassiné à #meaux son épouse et ses 3 enfants s'appelle Noé Bafania Efete âgé de 33 ans pic.twitter.com/qaUkXML6wG — Daniel pilotte de la Barolliere (@Pilotte_daniel) December 26, 2023

檢察官布拉迪埃(Jean-Baptiste Bladier)表示，死者身體正面、背面、手臂和腿都有大量的刺傷，凶嫌用刀刺死3名家人後，疑似勒死或淹死了4歲男童與9個月大嬰兒。

警方26日逮捕了33歲男子巴法尼亞，發現他以前曾因為精神疾病問題住院，2019年持刀攻擊過妻子，但最後因為精神狀態不佳，指控於2020年1月被撤銷。當地媒體指出，巴法尼亞與妻子是從小一起長大的青梅竹馬，已經在一起長達14年，案件正在調查中。

▼有民眾在命案現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）