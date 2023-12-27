弟弟猝死　長男「阻止弟媳爭遺產」！婆婆狠心立遺囑：買房給過錢

▲日本一名男子差點要跟弟媳爭搶遺產，幸好母親生前已立下遺囑。（示意圖，非文中當事人／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

遺產繼承經常成為家族紛爭的原因，日本一家財產繼承專業諮詢公司的代表董事曾根惠子就建議，應該提早進行遺產分配的準備。她舉出一則實際服務過的案例稱，單親媽媽將2個兒子扶養長大，次子30多歲不幸早逝，媳婦移民數十年後又差點回頭討要遺產，但母親早已立下遺囑，才避免了長子與弟媳間的糾紛。

曾根惠子在日媒「THE GOLD ONLINE」上撰文，她提到50多歲上班族田中（化名）在母親過世3個月後，來到公司向她諮詢遺產繼承問題。田中表示，小學時父親逝世，母親一肩扛下家中餐廳的經營重擔，獨力扶養他和弟弟長大，年近40歲時因為建商開發案提供3戶房屋補償，母親開始收租，這讓田中與弟弟對母親的晚年收入感到安心不少。

但世事無常，田中的弟弟在30多歲不幸因為心臟病發驟逝，一切來得突然，母親心情憂鬱，而且弟弟去世一年後，母親又收到住在附近的兒媳婦來信，對方決定帶著孩子們移民到紐西蘭接受更好的教育，信中還寫道「今後就是外人了，請不要依賴我們」，態度相當決絕。

文章提到，田中年邁的母親在餐廳裡辛勤工作，不僅次子離世，未來也見不到孫子孫女，忍住淚水留下了一份意想不到的遺囑。田中說，當初弟弟在附近買房時，母親出資頗豐，弟媳出國之前除了用壽險理賠金繳完房貸，還賣掉這處公寓拿了一大筆現金，於是找來司法代書確立遺囑，表明因為已金援次子一家人，將不再另外給予遺產，由長子田中一概繼承。

田中向曾根惠子諮詢後才知道，要是當初母親沒有先立下公證遺囑，田中如今就必須和住在紐西蘭的姪子和姪女跨海進行遺產分配協議，將面臨繁瑣的程序。後來，田中根據亡母遺言，通知弟弟遺孀不會有遺產分配問題，也收到對方回覆說「我瞭解了」。他心想，母親事先告知他一切並且立下遺囑，「真是幫了我大忙」。