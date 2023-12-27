牙醫一次治療28顆牙！女臉部慘變形　5小時做完牙冠、根管加補牙

▲美國一名女子看牙醫，一次就被治療28顆牙齒，其中4顆是根管治療。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國明尼蘇達州婦女威爾遜（Kathleen Wilson）向法院提出訴訟，她指控2020年7月到家庭牙科診所看診，牙醫師莫德倫（Kevin Molldrem）一次就幫她做了8顆牙冠、4顆根管治療以及20顆補牙，5個小時治療多達28顆牙齒，超打了最大麻醉劑量的兩倍，導致她不僅疼痛，還得承受臉部變形的尷尬與困擾。

據紐約郵報、Tribune News Service等美媒報導，威爾遜21日向明尼蘇達州亨內平郡（Hennepin County）地方法院提出民事訴訟，控告牙醫莫德倫3年前為她治療時，在5個半小時內做了8顆牙的假牙冠、4顆牙的根管治療以及20顆補牙，事後她卻遭受疼痛、尷尬、臉部變形等痛苦，後續到其他牙科診所評估仍發現蛀牙復發以及其他損傷。

威爾遜2022年在明尼蘇達州大學醫院牙醫學院接受了長達數月的治療，修復並更換了許多牙齒修復材料，試圖穩定口腔狀態。在威爾遜決定對牙醫師提告求償後，她的法律團隊找來了佛州的牙醫師戈茨坦（Avrum Goldstein）審查當年的醫療紀錄。

戈茨坦認為，莫德倫對病患牙齒狀況的判斷正確，因為威爾遜「幾乎每一顆牙都有蛀牙，這是非常罕見的」。但戈茨坦也強調，莫德倫後續的治療缺乏慎重考慮。他直言，在單獨一次診療中「填補她每顆牙上的每一個洞」，同時要求有效又具建設性，根本是個「不可能的目標」。

另外，戈茨坦也發現，一般而言，一次較長療程的最大麻醉劑量為490毫克，但莫德倫為威爾遜注射了960毫克的麻醉，幾乎等於2倍最高劑量。戈茨坦說，如果她所有牙齒最終都必須拔除並進行植牙，那先前所做療程與費用都形同白費。威爾遜在訴狀中提出至少5萬美元（約新台幣154萬元）的損害賠償，莫德倫並未回應，訴訟仍在進行中。