以色列參謀總長：與哈瑪斯的戰爭將「再持續數個月」

▲以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維26日表示，以色列與哈瑪斯武裝分子的戰爭還會持續數個月，「沒有神奇的解決方法。」以色列總理納坦雅胡也警告，這場戰爭離結束還很遠。

根據BBC報導，哈勒維26日在記者中會中表示，以哈戰爭還會持續數個月，確保以色列軍方所達到的目標能夠更持久，「要徹底摧毀一個恐怖組織，除了在戰鬥中堅持和堅定，沒有其他捷徑可以走。」

以色列國防軍26日空襲了加薩走廊北部賈巴利亞（Jabaliya）到南部汗尤尼斯（Khan Yunis）、拉法（Rafah）的100個目標；也有報導稱，以軍在下令居民撤離後，對加薩中部的難民營採取了地面行動，且加薩走廊的網路和通訊再次被切斷。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日向議會指出，「如果沒有軍事壓力，我們將無法釋放所有被綁架的人質，我們不會停止戰鬥。」據了解，以色列稱目前仍有132名人質尚未獲釋。

加薩衛生部指出，自以色列強力攻擊加薩走廊以來，有超過2萬名巴勒斯坦人死亡；聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）通訊主任圖瑪（Juliette Touma）表示，有超過190萬名巴勒斯坦人流離失所，聯合國的避難所已經人滿為患。

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