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地中海航運證實在紅海遇襲　胡塞武裝發動攻擊

▲地中海航運公司貨船在地中海遭遇胡塞武裝組織襲擊。（資料照／達志影像／美聯社）

▲地中海航運公司貨船在地中海遭胡塞武裝組織襲擊。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

地中海航運公司（MSC）證實，旗下貨櫃船MSC United VIII於26日行經紅海時遭遇襲擊，不過無人傷亡，此前葉門胡塞武裝已宣稱犯下襲擊。

綜合外電報導，MSC表示該艘貨櫃船是在世界標準時間26日12時25分（台灣時間26日20時25分）遭到襲擊。該艘插著賴比瑞亞國旗的貨船從沙烏地阿拉伯阿布都拉國王港(King Abdullah port）出航，前往巴基斯坦喀拉蚩，途中遭遇襲擊並將情況告知周邊一艘聯軍軍艦，並採取迂迴策略。

以色列則表示，以軍飛機在紅海地區攔截一個敵意空中目標。胡塞武裝發言人沙里（Yahya Saree）在一份聲明中表示，由於MSC船員連續3次拒絕回應警告訊息後，胡塞武裝對該艘船展開襲擊行動。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey Analytics）指出，當天距離葉門荷台達（Hodeidah）80海里處，一架無人機接近一艘商船與一艘軍艦；軍艦隨即發射2枚飛彈反制，第一枚錯失目標，第二枚成功將目標擊落。

MSC是在本月初表示將停止在紅海區域進行船運的幾個大貨運企業之一；此外，丹麥全球知名船運公司馬士基（Maersk）表示，由於以美國為首的多國聯盟艦隊已經展開護航，馬士基準備規劃船隻通過蘇伊士運河。蘇伊士運河連接紅海與地中海。

不過馬士基並沒有提出時間表，該公司表示，「截至2023年12月24日星期日，我們已經收到確認，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian）現已成立並部署，允許海上貿易通過紅海與亞丁灣．並再次使用蘇伊士運河作為亞洲與歐洲之間的門戶。」

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