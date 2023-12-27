澳名廚「酪梨吐司教父」逝世！創立知名早午餐店bills　享年54歲

▲有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）聖誕節當天於英國逝世。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）聖誕節當天於英國逝世，享年54歲。他在1993年開設第一間bills早午餐店，目前在全球共有19間分店，他首創將酪梨入菜放進吐司，結果風靡全球，開創「澳式早餐」的獨特風格。

根據BBC報導，格蘭傑的Instagram帳號在27日發布訃聞，證實他25日於英國倫敦的醫院離世，生命最後一刻有妻子和3個女孩陪伴在側。訃聞寫道，被稱為「早餐之王」的他，把樸實無華的食物變成充滿陽光的佳餚，所有人都會深深懷念他。

名廚主持人傑米奧利佛（Jamie Oliver）也哀悼表示，格蘭傑是一個非常了不起的人，擁有善良、冷靜的靈魂，「我非常欽佩他在美食上所代表的一切。」

出身於澳洲墨爾本的格蘭傑在1993年開設第一間bills早午餐店，如今在日本東京、韓國首爾、英國倫敦等全球範圍內擁有19家分店。他共出版了14本烹飪書，銷量超過100萬冊，同時他也在1990年代將酪梨放進吐司，結果風靡全球，開創「澳式早餐」的獨特風格。

格蘭傑也在2023年1月被授予澳洲國家勳章，以表揚其對旅遊和飯店業的貢獻。目前家屬未公開格蘭傑的死因。