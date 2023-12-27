15歲櫻花妹跳「魔性TikTok舞」　18秒短片近1800萬觀看

記者張靖榕／綜合報導

日本一名女高中生，在TikTok上傳一段在教室跳舞的18秒影片瞬間爆紅，影片突破420萬次瀏覽，被人轉發到X後，又再吸引逾1300萬次瀏覽，短短影片相當魔性。

▲日本櫻花妹18秒慢舞短片吸破千萬觀看。（圖／翻攝TikTok「isin_odensin」，下同）



該名女高中生TikTok為「isin_odensin」，10月27日在TikTok分享一段舞步簡單、長度及短的影片，背景音樂則是日本歌手奧田民生的《さすらい》（浪跡天涯）。

影片之後被轉載到X（前身推特）上，又吸引破千萬次瀏覽，網友紛紛留言，「可愛」、「奇異的流暢感讓人看上癮」、「我敢大膽預測有80％的人在看那雙腿」。

事實上影片中的舞蹈其實是來自一名中國老人，他在中國版抖音上暱稱為吹歌商店，時常分享一些魔性舞蹈，也用《さすらい》一起跳出特殊舞步，之後在日本女高中生間掀起一陣跟風潮，包括「isin_odensin」在內。據了解，「isin_odensin」目前年僅15歲，於神奈川一所高中就讀一年級。