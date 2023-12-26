新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！僅剩10天可領獎

▲新竹一名幸運兒在超商買26元飲料，中了千萬大獎。（圖／記者蕭筠攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

統一發票112年7 - 8月特獎中獎號碼為「21981893」，領獎期限僅到明（2024年）1月5日。其中，新竹一名幸運兒在東區大學路的超商購買26元飲品，就中了千萬頭獎。

財政部提醒，至今仍有高達8位千萬得主尚未領獎，民眾使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，以兌領所有獎項且可免除印花稅，但已列印或索取電子發票證明聯的中獎人，僅能透過App兌領領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。

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以下為8名未領獎的開店位置：

1.台北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館

▸食品700元（傳統紙本發票）

2.桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA

▸工資630元（傳統紙本發票）

3.新北市三重區大同北路63號｜7-11

▸飲品等89元（電子發票證明聯）

4.新竹市東區大學路1001號｜7-11

▸飲品26元（雲端發票）

5.台中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶

▸飲品55元（電子發票證明聯）

6.台中市烏日區中山路3段1007號｜7-11

▸菸品100元（電子發票證明聯）

7.苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家

▸菸品100元（電子發票證明聯）

8.彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯

▸食品等60元（雲端發票）