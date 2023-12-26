人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

▲ 右為丈夫掌鏡拍下的最後畫面。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

新加坡一對夫妻在本月22日到美國紐約明尼瓦斯卡州立自然保育公園（Minnewaska State Park Preserve）旅遊，當時41歲老公薩伊德（Rauf Said）正在幫39歲妻子阿詩雅（Nur Aisyah）掌鏡攝影，但沒想到拍到一半，阿詩雅一個失足，不慎墜崖30公尺深。最後阿詩雅雖然被救上來，但仍因傷重不治身亡。

薩伊德在本月24日於自家臉書分享這段令他永遠心痛的事件，據悉當時薩伊德和阿詩雅共遊自然保育公園，薩伊德還幫阿詩雅拍美照。事發當時，阿詩雅想拍攝一段介紹自然公園環境的影片，薩伊德幫她掌鏡，但就在拍攝途中，阿詩雅一個失足，直接墜入30公尺深的懸崖底，薩伊德想要拉住她，但已經來不及。

▲薩伊德沒想到這趟旅程，竟會和妻子從此天人永隔。（翻自臉書）

之後薩伊德趕緊求救，當時剛好有一家人經過，包括三姊妹和其父親與阿姨。接著這三姊妹慢慢爬下懸崖，找到阿詩雅的落點處後，立刻脫下外套蓋住阿詩雅，協助她保暖。隨後救難人員也抵達現場，共花了約3小時時間，才把阿詩雅拉上來，雖然阿詩雅被緊急送醫，但仍因傷重不治身亡。

薩伊德事後難過地說，「我沒有跟著摔下去，但我多麼希望掉下去的是我。」他也指出，警方一度懷疑有謀殺成分在內，對他進行訊問，但在查閱所有影像後，認定無他殺嫌疑，確認阿詩雅的確是意外墜崖死亡。薩伊德在分享這段事件後，許多網友紛紛湧入他的臉書留言，除了為故人哀悼，也希望他能儘快走出陰霾。

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