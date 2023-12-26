報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

▲ 古奈播報新聞時，主播台上擺著一杯星巴克。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其一名女主播近日播報新聞時，主播台上放著一杯星巴克（Starbucks）飲料，事後不僅這名女主播，就連節目導演都被電視台開除，原因是星巴克在當地被認為是親以色列企業。

The female anchor who was presenting the news with a Starbucks cup on her desk on a television channel in Turkey was dismissed, and her director was also dismissed. pic.twitter.com/3RbnibGEMF — Nico (@Nico00503) December 24, 2023

綜合《俄新社》等外媒，土耳其新聞頻道TGRT Haber TV女主播古奈（Meltem Gunay）現年45歲，2017年曾獲頒最佳晨間主播獎，是一名經驗豐富的媒體人，公司卻於24日宣布解雇古奈和一名導演，因為古奈先前主持直播節目時，主播台上有一杯星巴克飲料入鏡。

聲明指出，TGRT Haber TV強烈譴責古奈與該名導演的行為，以正當理由終止與兩人的合約，並稱該公司「嚴格禁止播報員暗中為任何公司打廣告」，「我們了解土耳其人民對加薩的敏感度，並將捍衛他們到底」。

星巴克在土耳其被視為親以色列企業，主因是星巴克和員工工會間的法律鬥爭。以哈開戰後不久，星巴克工會發文聲援巴勒斯坦，星巴克卻控告工會侵害商標權，且稱這篇貼文激怒顧客，損害星巴克聲譽。工會對此反告星巴克誹謗他們支持恐怖主義與暴力，星巴克則否認親以色列或親巴勒斯坦，並稱該公司反對暴力。