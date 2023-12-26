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日本東京首度調查　「逾4成女性」曾遇痴漢狼爪

▲▼擁擠的日本地鐵。（圖／CFP）

▲擁擠的日本地鐵。（示意圖／CFP）

文／中央社東京26日綜合外電報導

日本東京都政府首度實施的「痴漢」被害大規模調查顯示，逾4成女性及近1成男性曾遇痴漢狼爪。雖然在COVID-19疫情期間東京逮捕痴漢件數一度減半，但目前已逐漸恢復疫情前水準。

日本富士新聞網及每日新聞報導，根據東京都政府今年8月委託業者首度進行有關「痴漢」（色狼）被害的大規模調查顯示，家住東京或通勤通學往來東京的約8300名受調查者中，共有45%女性及9%男性回答曾遭遇痴漢狼爪。

最近遭受痴漢被害的場所，以「電車內」的81.2%最多、馬路上7.9%次之，其他依序是車站建物內4.9%及購物中心跟商店內2.7%。

調查也指出，有約4成受害人在遭到痴漢伸出狼爪當下的反應都是「忍耐」或「無能為力」。

東京都政府跟警視廳合作，配合即將來臨的學生應考季的2024年1月6日起，推動「撲滅痴漢活動」。

與此相關，警視廳生活安全總務課今天表示，東京都內今年到11月底止的痴漢逮捕件數共759件，已比2022年全年件數還多出118件。

東京都內痴漢逮捕件數從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）開始流行的2020年雖然一度減半，但2022年起轉增，逐漸回復疫情前水準。

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