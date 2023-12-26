滅門式血案連環爆！　大巴黎地區3家庭破碎「12人死在親人手上」

▲大巴黎地區連續三個月發生滅門式血案。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

法國近3個月連續發生3起「滅門式血案」，總死亡人數已達12人。在最新一起案件中，法國東北部城鎮莫城（Meaux）某公寓裡發現5具遺體，分別為一位母親與她的4個年幼孩子，如今孩子的父親成為最大嫌疑人，正被警方全力追捕。

BBC等外媒報導，莫城位於巴黎東北方41公里，法國當局已經發起謀殺案調查，追緝據信犯案後逃逸的33歲父親。檢察官布拉迪埃（Jean-Baptiste Bladier）也向媒體證實，這起案件被移交給凡爾賽警方調查。

值得注意的是，大巴黎地區最近發生了一系列類似的人倫謀殺案，震驚法國社會。

11月下旬，巴黎東南近郊的阿爾福維爾（Alfortville）一名41歲男子前往警局自首，承認在家中殺害3個女兒，死者年齡從11歲至4歲，遺體已被尋獲。10月，瓦勒德瓦茲省（Val-d'Oise）弗馬爾（Vemars）一名員警殺害3個親生孩子後畏罪自殺。

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