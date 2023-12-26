這款渣夫！他趁病妻癌末「劈腿女員工」找備胎　無恥小三狠嗆正宮

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名41歲的偉大母親崔聖熙（音譯），即便被診斷罹患胰臟癌第4期，隨時有可能離開人世，但她想起還要獨自撫養年僅5歲的幼子，便決定咬牙撐著病體陪伴孩子的童年，無奈最終卻還是於今年10月撒手人寰。其實，她不久曾上節目訴苦，表示自己罹患癌症不久，便慘遭渣夫和小三背叛。

根據韓媒News1、朝鮮日報，崔聖熙今年9月登上電視台KBS Joy綜藝節目《你儘管問》，接受知名主持人李壽根、徐章勳的諮詢，她開始透露2021年6月被診斷罹患胰臟癌第4期後所經歷的腥風血雨，包括罹癌後意外發現丈夫劈腿女員工，以及和小三打損害賠償訴訟的經過。

▲罹患胰臟癌末期的崔聖熙獨自撫養年僅5歲的幼子。（圖／翻攝自YouTube）

崔聖熙透露，她的丈夫本身經營體育館，2021年9月一名住在體育館附近的閨蜜打電話告訴她，「妳老公和一名女員工非常親密」，於是她決定打開電腦檢視丈夫通訊軟體的訊息，卻意外看到丈夫真的和小三在對話中調情，小三明知道對方是有婦之夫，卻還是持續騷擾，「你對我的愛有多深？」

崔聖熙搜遍了通訊軟體對話內容、行車紀錄器影像，發現丈夫竟然在她被診斷罹癌3周後，就開始和體育館內的女員工偷情。事後，崔的丈夫更直接講明，「妳自己一個人得癌症，死了也就算了，但我還有我的人生要過，妳死以後我會變得更孤單！」

小三明知道戀愛對象是崔聖熙的丈夫，卻仍執意破壞對方原本幸福美滿的家庭，不僅曾在法庭上質疑崔聖熙罹患胰臟癌第4期的真實性、要求交出醫療證明，甚至還直言「看她玩成那樣，應該是說謊的吧？」

▼崔聖熙今年10月病逝。（圖／翻攝自YouTube）

▲癌末的崔聖熙在行車紀錄器找出丈夫偷情小三的證據。（圖／翻攝自YouTube）

崔聖熙事後也在節目上透露，她曾在對話訊息中見到，小三和丈夫商討辯護策略，小三更直接對她坦言，「就算所長（指崔的丈夫）來了，我也不會讓姐姐妳如願」；由於光是醫療費用就耗盡積蓄，崔聖熙根本沒錢聘用律師，只能獨自撐著病體上場為自己爭取權利。

崔聖熙表示，由於她決定儘速和丈夫辦理離婚，事後無法從丈夫爭取財產分配、贍養費等，而丈夫最後也和小三鬧翻分手。

▼YouTuber「恐龍爸爸」公佈小三的真實身分，並補充崔聖熙案的細節。



▲摧毀癌末患者母子家庭的無恥小三為1984年生的韓珍珠。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，油盡燈枯的崔聖熙最終於今年10月15日病逝。南韓YouTuber「恐龍爸爸」曾親自採訪崔聖熙，並在法律方面提供協助。他透露，其實崔聖熙最終在法庭上勝訴，然而小三卻執意提出上訴，導致崔聖熙無法擺脫令人感到厭煩的訴訟，最終因壓力過大導致疾病惡化、離世。

恐龍爸爸決定在影片透露小三的身分與長相。小三為1984年生的韓珍珠（한진주，音譯），韓珍珠先前也曾飽受丈夫外遇催殘，最終離婚成功、並在賠償訴訟中勝訴，然而她卻無法對其他人抱有同理心，甚至摧毀癌末患者與其年幼子女的家庭，且死不認錯、毫無悔改之心。