烏軍空襲！克里米亞港口爆炸「火柱竄天」畫面曝　傳俄登陸艦被毀

▲ 烏軍空襲克里米亞港口，聲稱摧毀俄軍登陸艦。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方26日聲稱，對克里米亞黑海沿岸城市費奧多西亞（Feodosia）發動空襲，聲稱摧毀一艘俄軍登陸艦。俄羅斯任命的地方首長指控，空襲導致該市港口地區起火，網路上曝光的畫面可見巨大烈焰衝出，目前未傳出人員傷亡。

根據《路透》，烏克蘭空軍指揮官歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）26日在Telegram發文聲稱，軍方對費奧多西亞發動空襲，摧毀俄國海軍登陸艦新切爾卡斯克號（Novocherkassk），「俄軍艦隊變得愈來愈小了！」

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The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.



If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.



Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU — Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023

社群媒體瘋傳的畫面可見當地發生大規模爆炸，夜空中烈焰伴隨巨響向上衝出。但歐勒什丘克未公布摧毀俄艦相關證據，其說法未經獨立證實，俄方也尚未發表評論。

俄國扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）當天稍早僅稱，烏軍攻擊導致費奧多西亞港口區域起火，火勢很快就受到控制，「所有相關緊急服務人員都在現場，幾棟房屋的居民將被疏散。」