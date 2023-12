烏軍空襲！克里米亞港口爆炸「火柱竄天」畫面曝　傳俄登陸艦被毀

▲ 烏軍空襲克里米亞港口,聲稱摧毀俄軍登陸艦。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方26日聲稱,對克里米亞黑海沿岸城市費奧多西亞(Feodosia)發動空襲,聲稱摧毀一艘俄軍登陸艦。俄羅斯任命的地方首長指控,空襲導致該市港口地區起火,網路上曝光的畫面可見巨大烈焰衝出,目前未傳出人員傷亡。

根據《路透》,烏克蘭空軍指揮官歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)26日在Telegram發文聲稱,軍方對費奧多西亞發動空襲,摧毀俄國海軍登陸艦新切爾卡斯克號(Novocherkassk),「俄軍艦隊變得愈來愈小了!」

BREAKING:



The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.



If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.



Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU