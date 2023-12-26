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《小鬼當家》一家其實超有錢　穩坐90年代「收入前1%」金字塔頂端

▲《小鬼當家》是許多人的童年回憶。（圖／《小鬼當家》海報）

記者張寧倢／編譯

1990年電影《小鬼當家》（Home Alone）情節搞笑又感人，是經典不敗的聖誕節電影。然而，經過33年歲月，美國紐約時報為解開影迷之間「這家人到底多有錢」的爭論，找來專家評估戲中麥卡利斯特（McCallister）家族財力，發現光一棟豪宅就價值240萬美元（約新台幣7435萬元），是金字塔最頂端1%的有錢人家。

▲《小鬼當家》。（圖／Disney+提供）

▲《小鬼當家》主角一家人住的房子其實是一棟7000萬豪宅。（圖／Disney+提供）

據紐約時報20日報導，在《小鬼當家》劇中，由麥考利克金（Macaulay Culkin）飾演的8歲主角凱文（Kevin McCallister）在聖誕節期間被父母獨自留在家中，用古靈精怪的手段對抗2名試圖闖入行竊的歹徒。紐約時報尋求經濟學家與電影專家的幫助，評估電影主角麥卡利斯特一家的富有程度。

《小鬼當家》一家是收入前1%的有錢人？

電影一開頭就能從竊賊口中得知，麥卡利斯特一家住在芝加哥的富人社區，而且戲中凱文和他4名兄弟姊妹有各自的房間，還空出許多客房。而現實世界中，這棟房子位於芝加哥市郊溫內特卡（Winnetka），確實是全美國最昂貴的社區之一。專家估計，在1990年只有在芝加哥收入前1%的家庭才能買得起這棟房產，且時至今日也是如此。

▲▼這座位於美國伊利諾州溫內特卡、擁有14間房間的住宅出現在1990年經典電影《小鬼當家》中，現今價值大約240萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲這座位於美國伊利諾州溫內特卡、內部有14間房間的住宅出現在1990年經典電影《小鬼當家》中，現今價值大約240萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

假設麥卡利斯特夫婦住房支出不超過30%，估計在1990年收入要達到30.5萬美元，在2022年則要達到73萬美元（約新台幣2260萬元）的高收入家庭才能負擔得起這棟房產。以美國房市評估，到2022年年中，類似這樣的一棟房產價值約落在240萬美元（約新台幣7435萬元）。

麥卡利斯特夫婦為什麼這麼有錢？

電影中從未解釋過凱文父母的職業，但多年來這個問題經常被網友拿來討論。有人猜測女主人凱特（Kate McCallister）是時裝設計師，因為家裡有一些模特假人，被凱文用來欺騙小偷屋內不止一人。電影官方小說作者史特拉瑟（Todd Strasser）則說，他讓男主人成為商人，因為這個設定比較「安全」，他從未想要詳細交代這對夫婦財富從何而來，但他認為他們是中上階層而不是超級富豪。

其他親戚也是有錢人？

劇情中，麥卡利斯特一家15人搭飛機去巴黎旅行，海外遠程的機票價格非常昂貴，其中4名成年人還坐在頭等艙，但凱文的爸媽沒有付錢，是由凱文的叔叔羅布（Uncle Rob）幫忙支付，而且羅布在巴黎的公寓不僅可容納15人，視野還能清楚看到愛菲爾鐵塔。

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