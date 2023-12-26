美軍基地遇襲3傷「1人重傷」！　拜登下令報復空襲伊拉克

▲ 圖為伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad air base）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國軍方表示，25日對伊拉克發動空襲，可能擊斃多名伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）武裝份子，以報復該組織此前派無人機襲擊美軍基地，傷及3名美軍人員，其中一人重傷。

根據《路透》，美國中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）25日聲明，在總統拜登指示下對伊拉克發動空襲，可能擊斃一些真主黨旅激進份子，並摧毀該組織使用的多處設施，目的是對襲擊美軍基地者追究責任，並削弱他們繼續發動攻擊的能力，「我們永遠都會保護我們的部隊」。

此前，美軍在伊拉克北部艾比爾（Erbil）的一座基地當天稍早遭一架單向無人機襲擊，造成一名美國軍人傷勢嚴重，還有另2名美國人員受傷。五角大廈未透露重傷者的身分及有關傷員的更多細節，包括這架無人機如何突破基地防空系統。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明表示，「我為受傷的勇敢美國人祈禱。」

白宮國家安全委員會則說明，拜登25日聽取基地遇襲相關簡報後，下令五角大廈準備針對肇事者的應對方案，「總統認為，保護在危險中服役的美國人員最為重要。若這類攻擊繼續發生，美國將在我們選擇的時間點，以我們的選擇的方式採取行動。」