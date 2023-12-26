開戰後「首度公開發聲」　哈瑪斯領袖認了：面臨前所未有激戰

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）表示，哈瑪斯正面臨一場「激烈、暴力且前所未有的戰鬥」，但不會屈服於「占領者（以色列）的條件」。這是自從該組織10月7日越境攻擊以色列以來，他首度公開發表談話。

辛瓦承認面臨前所未有的戰鬥，但稱哈瑪斯不會放棄，並且正準備擊潰以色列國防軍（IDF）。他還表示，哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）已經殺害逾千名以色列士兵。

不過，《以色列時報》對此反駁指出，辛瓦誇飾了以軍傷亡及被毀軍事設施的數目，「根據IDF，156名官兵在以色列對加薩走廊的地面行動喪生，遠低於恐怖分子領袖給出的數字。另外，超過300名安全部隊成員是在10月7日的襲擊中殉職。」

▲以色列持續在加薩走廊展開地面行動。（圖／路透）



以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）於22日表示，IDF「逐步完成」在加薩北部的目標，並且持續在走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）展開行動。他也再度發出威脅，稱辛瓦很快就會「面對我們的槍管」。

哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）23日從埃及開羅回到卡達首都杜哈（Doha），與其他流亡官員討論埃及提出的2周停火協議。如果哈瑪斯同意讓一個巴勒斯坦技術官僚政府控制加薩，並且釋放所有以色列人質、換取一定數量的巴勒斯坦囚犯，可望成為永久性停火。另有一些跡象表明，以色列尚未斷然拒絕這項提議。

以色列10月7日遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人喪生、約240人遭擄，隨即對加薩走廊展開報復式圍困與空襲，並且誓言殲滅哈瑪斯，迄今導致逾2萬名巴勒斯坦人死亡，而且多為婦孺平民，在當地引發嚴峻人道主義危機。



►►►哈瑪斯領袖「曾被以色列醫師救活」 開腦續命卻成大屠殺主謀



►►►救活哈瑪斯領袖「卻害死上千人」 以色列醫師悲吐：外甥也被綁架

