　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開戰後「首度公開發聲」　哈瑪斯領袖認了：面臨前所未有激戰

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）表示，哈瑪斯正面臨一場「激烈、暴力且前所未有的戰鬥」，但不會屈服於「占領者（以色列）的條件」。這是自從該組織10月7日越境攻擊以色列以來，他首度公開發表談話。

辛瓦承認面臨前所未有的戰鬥，但稱哈瑪斯不會放棄，並且正準備擊潰以色列國防軍（IDF）。他還表示，哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）已經殺害逾千名以色列士兵。

不過，《以色列時報》對此反駁指出，辛瓦誇飾了以軍傷亡及被毀軍事設施的數目，「根據IDF，156名官兵在以色列對加薩走廊的地面行動喪生，遠低於恐怖分子領袖給出的數字。另外，超過300名安全部隊成員是在10月7日的襲擊中殉職。」

▲▼以色列士兵,以色列軍隊,以軍。（圖／路透）

▲以色列持續在加薩走廊展開地面行動。（圖／路透）

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）於22日表示，IDF「逐步完成」在加薩北部的目標，並且持續在走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）展開行動。他也再度發出威脅，稱辛瓦很快就會「面對我們的槍管」。

哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）23日從埃及開羅回到卡達首都杜哈（Doha），與其他流亡官員討論埃及提出的2周停火協議。如果哈瑪斯同意讓一個巴勒斯坦技術官僚政府控制加薩，並且釋放所有以色列人質、換取一定數量的巴勒斯坦囚犯，可望成為永久性停火。另有一些跡象表明，以色列尚未斷然拒絕這項提議。

以色列10月7日遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人喪生、約240人遭擄，隨即對加薩走廊展開報復式圍困與空襲，並且誓言殲滅哈瑪斯，迄今導致逾2萬名巴勒斯坦人死亡，而且多為婦孺平民，在當地引發嚴峻人道主義危機。


►►►哈瑪斯領袖「曾被以色列醫師救活」　開腦續命卻成大屠殺主謀

►►►救活哈瑪斯領袖「卻害死上千人」　以色列醫師悲吐：外甥也被綁架

ET快訊
快訊／賴清德前導警官「手握佛珠」陳屍寢室！　初判死因曝光
挑戰35天不看手機！陸男1動作失格　175萬獎金飛了
愛上180cm羽球男　辣妹脫衣怒喊：為什麼不跟我做
「多次爆炸」車燒成火球！　30歲男死亡
周湯豪突送急診！　虛弱吊點滴
官方認證！藏壽司「茶碗蒸」隱藏吃法　網驚：好特別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單月僅售出6輛車！　現代汽車以台幣3000元賤賣俄羅斯工廠

以中混血女大生仍未獲釋！　納坦雅胡：已請求習近平介入救援

2艘紅海商船遭葉門反抗軍襲擊！　美驅逐艦擊落4架無人機

開戰後「首度公開發聲」　哈瑪斯領袖認了：面臨前所未有激戰

沖繩縣知事擋美軍基地工程　日本中央擬代為批准

沖繩首里城正殿骨架完工　預計2026年修復

以色列總理稱「需更多時間」救出人質　家屬舉牌狂噓

印度275人包機「疑涉人口販運」被扣留　法國機場成臨時法庭

澳洲聖誕節刮雷雨風暴！　1女死亡10萬戶停電

教宗方濟各聖誕節喊話：釋放以色列人質　終結加薩戰爭

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

7菲國遊客赴合歡山遇車禍 跌落30公尺山谷！3人重傷

單月僅售出6輛車！　現代汽車以台幣3000元賤賣俄羅斯工廠

以中混血女大生仍未獲釋！　納坦雅胡：已請求習近平介入救援

2艘紅海商船遭葉門反抗軍襲擊！　美驅逐艦擊落4架無人機

開戰後「首度公開發聲」　哈瑪斯領袖認了：面臨前所未有激戰

沖繩縣知事擋美軍基地工程　日本中央擬代為批准

沖繩首里城正殿骨架完工　預計2026年修復

以色列總理稱「需更多時間」救出人質　家屬舉牌狂噓

印度275人包機「疑涉人口販運」被扣留　法國機場成臨時法庭

澳洲聖誕節刮雷雨風暴！　1女死亡10萬戶停電

教宗方濟各聖誕節喊話：釋放以色列人質　終結加薩戰爭

市區狂飆120km闖紅燈撞死騎士！二審再加3年保安處分

起薪32K！台電招考1103名新血　1／2開放報名

【廣編】反差爆笑RPG手遊《兔星保衛戰》　事前登錄、雙平台預約同步開啟

「這批鴻海股票很便宜」台中男被騙328萬　警埋伏逮23歲車手

賴清德前導警官晨起唸經…「手握佛珠」陳屍寢室！初判死因曝光

沒症狀也可能中風！　醫師提醒：心房顫動很危險

單月僅售出6輛車！　現代汽車以台幣3000元賤賣俄羅斯工廠

今年空品略差於去年！環境部：中南部降雨量較少「8年改善逾3成」

明晚到周四「天氣最差」！全台變天　冷空氣襲2波「周四有望降雪」

涉郭台銘連署賄選案！屏東議長周典論收押禁見　理由曝光

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

國際熱門新聞

單親媽買彩券中3千萬　4年後失去一切

調查：百歲人瑞大多對3件事感到遺憾

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

人妻偷吃生下男嬰　藏水桶活活溺死

俄異議人士納瓦尼失聯逾2周　移監至北極圈流放地

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

為了和閨蜜交往變性　女被甩放火燒人

「東大學霸」兼職當牛郎　月收破1800萬

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　卻無業10年

俄羅斯續攻烏克蘭東部　俄軍：完全控制馬林卡鎮

毀滅式塌陷　日高島屋蛋糕出大包

首爾公寓火災！英勇爸揹子女跳樓亡

更多熱門

相關新聞

以色列總理誓言繼續作戰　人質家屬狂噓

以色列總理誓言繼續作戰　人質家屬狂噓

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在國會演說，矢言救回遭到巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」挾持的人質，但需要「更多時間」，此話一出招致人質家屬噓聲。

教宗：釋放以色列人質　終結加薩戰爭

教宗：釋放以色列人質　終結加薩戰爭

埃及向以色列、哈瑪斯提出停戰計畫

埃及向以色列、哈瑪斯提出停戰計畫

加薩一夜之間逾百人亡　以色列矢言持續打擊哈瑪斯

加薩一夜之間逾百人亡　以色列矢言持續打擊哈瑪斯

以色列聖誕節空襲敘利亞　擊殺伊朗革命衛隊高級顧問

以色列聖誕節空襲敘利亞　擊殺伊朗革命衛隊高級顧問

關鍵字：

哈瑪斯巴勒斯坦以色列人質辛瓦加薩

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

任潔玲結婚了！嫁小10歲陸籍醫師尪

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面