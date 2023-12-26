《小鬼當家》翻版！6歲男童獨自搭機「鬧烏龍」　阿嬤沒接到人嚇壞

▲美國廉價航空「精神航空」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅6歲的兒童，在無人陪伴的情況下獨自一人搭乘飛機，計畫前往探望遠在佛羅里達州居住的祖母，結果竟然意外搭上飛往另一座城市的班機，家屬對此感到驚慌失措，只好急忙開車前往當地接送孩子。

根據CNN，一名無人陪伴的6歲男童本月21日獨自從費城國際機場搭乘飛機，原本預計搭乘當地廉價航空公司「精神航空」（Spirit Airlines）前往位於佛羅里達州的麥爾茲堡（Fort Myers），豈料竟然意外搭上飛往同樣位於佛州的奧蘭多（Orlando），家屬對於孩子被航空公司「錯誤登機」感到難以理解。

精神航空公司透過電子郵件發表聲明，向男童的家庭表達道歉之意，坦承男童21日當天原本預計飛往邁爾茲堡，「這個孩子一直在精神航空公司團隊成員們的照顧下。當我們一發現錯誤後，就立即採取措施與孩童的家屬溝通，並試圖重新聯繫他們。」

婦女拉莫斯（Maria Ramos）接受採訪時表示，該名「迷航」的男童其實是她年僅6歲的孫子，原本孩子必須待在即將降落在麥爾茲堡的班機上，結果飛機降落後卻不見孩子蹤影，令她頓時感到驚慌失措。

拉莫斯透露，直到孫子所搭乘的班機降落在奧蘭多後，她才接到孫子的電話，於是一家人從邁爾茲堡驅車160英里（約257.5公里），前往奧蘭多接送搭錯飛機的孫子。

拉莫斯認為，即便航空公司決定退費，但最重要的應該是家屬必須要知道，為何會發生這種狀況。

報導指出，精神航空並未明確說明為何會發生離譜的失誤，僅強調目前正在進行內部調查，認真看待所有乘客的安全和責任。