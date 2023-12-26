辣媽才聲請保護令　遭狠夫「開槍爆頭亡」！8歲女兒全程目睹

▲ 泰瑞莎遇有3名子女。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國夏威夷一名年輕辣媽靠著經營美容事業，在網路上累積不少人氣，卻飽受分居的丈夫騷擾、虐待所苦，法院不久前才核發保護令。未料短短2周後，丈夫竟在年幼的女兒面前將她開槍殺害，犯案後輕生身亡。

綜合《紐約郵報》等美媒，33歲3寶媽泰瑞莎（Theresa Cachuela）在夏威夷州瓦伊帕胡（Waipahu）經營美容工作室，22日上午在當地一家購物中心停車場，遭44歲的丈夫傑森（Jason Cachuela）開槍擊中頭部身亡，年僅8歲的女兒親眼目睹。而傑森犯案後駕車逃離現場，不久後飲彈自盡，當局已經著手調查。

▲▼ 泰瑞莎遭丈夫開槍殺害，女兒全程目睹 。（圖／翻攝自IG）

泰瑞莎和傑森結縭10年，案發時已經分居。泰瑞莎曾向家人透露遭到傑森虐待，不僅持續騷擾、跟蹤她，甚至作勢在她面前輕生，因此聲請保護令，案發2周前才獲得法官批准，要求傑森僅能針對孩子的監護權問題和泰瑞莎聯絡。

泰瑞莎的母親悲痛表示，女兒早就告知警方傑森有槍，甚至揚言殺害她，若警方更認真看待她的求救訊號，這起槍擊本該可以避免。家人也在募資平台GoFundMe向外界求助，希望募集捐款以支付葬禮費用，「失去摯愛的泰瑞莎讓我們非常傷心，這對我們家來說太困難了，我們還沒準備好」，「我們想給她應有的紀念」。

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