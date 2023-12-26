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女搭商務艙「高抬雙腳」交疊椅背上　同班機乘客怒PO網：態度噁心

▲▼國外女乘客在飛機上翹腳，被其他乘客拍照po網公審。（圖／翻攝自Facebook）

▲一名女乘客在飛機上翹腳，被其他乘客拍照po網公審。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

斐濟航空（Fiji Airways）日前有乘客在班機上做出離譜行為。據外媒報導，一名搭乘商務艙的女乘客被拍到，她將穿著涼鞋的雙腳高舉，交疊放在前方座位的椅背上方，照片遭其他乘客上傳至網路社群後，引發部分網友批評她「態度噁心」。

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，一名目擊乘客感到不滿，於是將照片PO上臉書，吸引許多網友評論。一些人氣憤譴責這名女子，如此愜意地將腳放在前座的椅背上，而且位置非常接近別人的枕頭，是令人作嘔的行徑，他們認為空服員們應該適時干預制止，「噁心的態度，穿著鞋子踩在設施上」、「機組人員真的需要告訴那些邋遢的人別再這樣做」。

不過也有人為女子辯護，認為她可能患有某種導致腿部腫脹的疾病，抬腳的動作或許是在避免健康風險。另外一部分網友表示，只要這個人的行為沒有打擾到自己，他們就不會太在意。

甚至有網友反嗆，原po偷拍與評論別人並沒有比較高尚，「隨意評判那些沒有打擾到你的人，也並不優雅」、「她看起來很舒服，沒有打擾任何人。所以誰在乎呢？唯一不高雅的行為就是你侵犯了她的隱私」。

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