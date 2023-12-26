聯合國官員稱「加薩醫院慘況如屠殺」　以軍空襲釀9歲童頭部重傷亡

▲以色列平安夜轟炸加薩，傳出逾百名巴勒斯坦人在一夜之間死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在加薩交火2個多月，人道危機逐漸升高。一名聯合國官員表示，她在加薩中部阿克薩醫院（Al-Aqsa Hospital）目睹「大屠殺」，許多重傷者無法得到治療，包含一名9歲男童頭部重傷死亡，當地醫療量能完全超載，而以色列對加薩的空襲並未停止或放緩。

根據英媒BBC報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）官員康奈兒（Gemma Connell）受訪表示，她25日在加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）阿克薩醫院看到的是「絕對的大屠殺」（absolute carnage），等待手術的人數過多，許多重傷患者無法被救治，「其中一些人是在昨天（24日）空襲被擊中的。」

▲聯合國官員稱，加薩仍在持續遭到以色列空襲。（資料照／路透）

報導稱，康奈兒指的是中部馬加齊（Al-Maghazi）難民營遇襲的報導，哈瑪斯控制的加薩衛生部稱，至少70人在這場空襲中喪命。以色列國防軍（IDF）則表示，已收到馬加齊難民營事件的報告，並補充「儘管因哈瑪斯恐怖分子在加薩平民區活動帶來了挑戰，但IDF仍致力於遵守國際法，包含採取可行措施，盡量減少對平民的傷害。」

然而，康奈兒表示，當她訪問阿克薩醫院時，醫院周邊的當地中央區域發生了新一波空襲，造成新的傷亡，「不幸的是，我看到一名頭部重傷的9歲男童去世。」她說，當天一些襲擊是發生在人們被告知撤離後可前往的地區，這讓她再次想到一句老話：「加薩沒有安全的地方」。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Tom White）則說，目前加薩中部估計有15萬人接到了以色列軍方的撤離命令。近日，埃及居中斡旋提出以哈雙方停火計畫，但尚未達成協議。