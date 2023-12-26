巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

▲巴西模特兒卡洛琳因赤裸上身遛狗遭警方逮捕。（圖／翻攝自IG、X）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名模特兒今年5月在當地知名觀光沙灘遛狗時，因為過於炎熱，決定將上衣直接脫掉，當眾光著上身、露出雙乳愜意地遛狗。結果才沒過多久，兩名警察就走上前將她上銬逮捕，如今她可能以「猥褻罪」被判入獄一年。

▲卡洛琳遭警方上銬逮捕。（圖／翻攝自X）



根據《每日星報》報導，現年37歲的模特兒卡洛琳（Caroline Werner）今年5月在聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）一處知名海灘邊遛狗時，因為天氣過於炎熱，所以就決定將上衣脫掉綁在腰上，直接光著上身、露出雙乳愜意地遛著兩隻狗，沒想到才過沒多久，就有兩名警察上前將她上銬逮捕，而她被逮捕的畫面也在網路上曝光。

▲▼巴西模特兒卡洛琳（Caroline Werner）因裸上半身遛狗遭警方逮捕。（圖／翻攝自IG／carolwerner1）

卡洛琳被釋放後表示，巴西的法律實在過於嚴格，「儘管憲法確保性別平等，但在實踐的過程中，這並沒有發生，我不能享有跟男性一樣的自由，（光著上身）對兩性來說都應該是自然的事情，最終卻被一種武斷且壓迫的方式給拒絕了。」

目前案件仍在審理當中，但卡洛琳可能以巴西《刑法》第223條「公開或在公共場所進行淫穢行為」的猥褻罪名，被判處3個月至1年的監禁；不過，這項法律未說明何謂淫穢行為。