以中混血女大生仍未獲釋！　納坦雅胡：已請求習近平介入救援

▲以色列25歲女大生阿迦曼妮(Noa Argamani)被綁架的影片在網路流傳。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

哈瑪斯10月7日入侵以色列南部綁走多名人質,其中就有一位在北京出生的25歲以中混血兒阿迦曼妮(Noa Argamani),而她到現在還尚未獲釋。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)證實,他已告知中國駐以色列大使館,要求中國國家主席習近平介入救人。

▲阿迦曼妮至今仍未獲釋,右為其以色列籍父親與中國籍母親。(圖/翻攝自微博)



根據《耶路撒冷郵報》報導,中國、以色列混血的25歲女大生阿迦曼妮10月7日與男友一起參加音樂節時遭綁架,當時她被多名男子用摩托車載走,她尖叫喊「別殺我!不!」的影片在網路上不斷流傳。

儘管哈瑪斯過去已釋放多名女性人質,但阿迦曼妮卻遲遲未獲釋,讓她的家屬心急不已,尤其她中國籍的母親莉奧拉(Liora)因罹患腦癌,病情逐漸惡化,希望能夠在離世前再見女兒一面;她的以色列籍父親也崩潰表示,自己把女兒從小保護到大,現在卻只能看著影片中驚恐的女兒,無能為力。

We can't stop until Noa is home. Please share. https://t.co/SfkBxmx163 pic.twitter.com/fKa59ZesKW

▲阿迦曼妮的母親希望能在病逝前再見女兒一面。



納坦雅胡證實,他已經向中國駐以色列大使蔡潤提出請求,幫忙傳達訊息給習近平,希望他可以協助拯救人質,「她是一個中國母親的女兒,我個人希望你可以介入幫忙阿迦曼妮,她的母親只是想在死前見女兒最後一面。」納坦雅胡表示,蔡潤已向他保證,這個訊息已傳遞給習近平。

不過,美國NBC電視台曾進行調查,懷疑阿迦曼妮並非遭哈瑪斯綁走,而是被趁亂闖入以色列的巴勒斯坦暴民帶走,就連哈瑪斯都無法確認阿迦曼妮被藏在加薩走廊何處,所以她才未成為11月底被釋放的105名人質之一;但此消息並未獲得官方證實。

בלתי מעורבים עזתים או איך שאוהבים לקרוא להם ''חפים מפשע'' חוטפים את בני הזוג נועה ארגמני ואבינתן אור



Non-involved Gazans or as they like to call them "innocents" kidnap the couple Noa Argamani and Ebintan Or pic.twitter.com/7t7glThb73