以中混血女大生仍未獲釋！　納坦雅胡：已請求習近平介入救援

▲以色列25歲女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）被綁架的影片在網路流傳。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯10月7日入侵以色列南部綁走多名人質，其中就有一位在北京出生的25歲以中混血兒阿迦曼妮（Noa Argamani），而她到現在還尚未獲釋。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）證實，他已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入救人。

▲阿迦曼妮至今仍未獲釋，右為其以色列籍父親與中國籍母親。（圖／翻攝自微博）



根據《耶路撒冷郵報》報導，中國、以色列混血的25歲女大生阿迦曼妮10月7日與男友一起參加音樂節時遭綁架，當時她被多名男子用摩托車載走，她尖叫喊「別殺我！不！」的影片在網路上不斷流傳。

儘管哈瑪斯過去已釋放多名女性人質，但阿迦曼妮卻遲遲未獲釋，讓她的家屬心急不已，尤其她中國籍的母親莉奧拉（Liora）因罹患腦癌，病情逐漸惡化，希望能夠在離世前再見女兒一面；她的以色列籍父親也崩潰表示，自己把女兒從小保護到大，現在卻只能看著影片中驚恐的女兒，無能為力。

We can't stop until Noa is home.



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▲阿迦曼妮的母親希望能在病逝前再見女兒一面。



納坦雅胡證實，他已經向中國駐以色列大使蔡潤提出請求，幫忙傳達訊息給習近平，希望他可以協助拯救人質，「她是一個中國母親的女兒，我個人希望你可以介入幫忙阿迦曼妮，她的母親只是想在死前見女兒最後一面。」納坦雅胡表示，蔡潤已向他保證，這個訊息已傳遞給習近平。

不過，美國NBC電視台曾進行調查，懷疑阿迦曼妮並非遭哈瑪斯綁走，而是被趁亂闖入以色列的巴勒斯坦暴民帶走，就連哈瑪斯都無法確認阿迦曼妮被藏在加薩走廊何處，所以她才未成為11月底被釋放的105名人質之一；但此消息並未獲得官方證實。