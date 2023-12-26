大谷翔平送聖誕大禮！日本小學收6萬個棒球手套　離島1人學校也有

▲大谷翔平送約6萬個手套給日本小學生，今日多個國小陸續收到了。（翻攝自大谷翔平IG）



圖文／鏡週刊

美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平日前宣布，將捐贈約6萬個兒童棒球手套給全日本約2萬間國小，每間學校有3個，左手用1個、右手用2個，大谷家鄉岩手縣奧州市的姉体小學校在22日率先收到手套，今（25日）這份耶誕禮物發送到全國小學，連只有1名學生的離島小學也沒漏掉，日本媒體則稱這是「大谷耶誕老公公」送來的禮物。

綜合日媒報導，大谷翔平11月宣布，將捐贈全日本約2萬間國小、每間學校3個，共6萬個棒球手套，希望未來能跟用過這些手套的小朋友一起打棒球。最先收到的是大谷翔平家鄉岩手縣奧州市的學校，今日耶誕節則是陸續發送到全國各個小學，各地方媒體也紛紛報導此事，預計到明年3月20日才會全數發送完畢。

位於四國的高知縣宿毛市橋上國小全校只有8名學生，其中一名六年級的女學生表示，自己不是很了解棒球，但是她想要試試看；位於瀨戶內海離島「魚島」的魚島小學只有1個學生，但也同樣收到3個手套，唯一的學生是小學五年級的橫井壯輔，他戴上大谷翔平送的手套，尺寸十分合適，跟班導玩起傳接球，這座小島上還有一間只有6名學生的魚島國中，手套會讓中小學生們一起使用，孩子們表示會好好珍惜。

大分縣的地方媒體則是用「大谷耶誕老公公送來的手套禮物」報導，今日在縣內的中津市、臼杵市、日出町等7個市町村都已收到這份禮物，其中中津市的津民國小全校只有3個學生，平時他們下課時間都在玩足球，但今天3人拿到手套後立刻玩起傳接球，正如大谷翔平在這份耶誕禮物留下的「一起打棒球吧」訊息，他們還說想在新學期用這個手套玩傳接球遊戲。

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