川普支持者威脅「吊死」科羅拉多州法官　FBI展開全網調查

▲川普支持者不滿科羅拉多州最高法院法官的裁決。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國科羅拉多州最高法院19日作出歷史性裁決，將共和黨籍前總統川普從該州2024年總統初選選票中除名，還有至少16個州也正循此途徑跟進。不過作出裁決的法官們很快受到川粉的暴力威脅，對此，聯邦調查局（FBI）表示已就此展開調查。

CNN報導，FBI公共事務官米格雅（Vikki Migoya）在提供給CNN的聲明中指出，FBI已經注意到相關暴力威脅的情況，並且與地方執法部門合作，針對任何以極端視角將自己的行為正當化而做出的威脅或暴力行為，不論動機為何，FBI都將積極調查。

科羅拉多州司法部門發言人表示不會對相關威脅報導置評，截至美東時間25日下午，丹佛警方也未回應CNN的置評請求，科羅拉多州州警發言人哥特勒（Gary Cutler）則表示，任何針對法官們的威脅，都將交由當地警方處理。

除了FBI已緊盯此事外，州警、地區執法部門以及非政府研究團體也都在網路進行監控，更加注意任何可能演變成公共危機的線上論壇極端主義的煽動性言詞。

科羅拉多州最高法院作出將川普從總統初選選票除名的裁決，在網路上引發保守派支持者與川粉的憤怒，4名共同作出裁決的法官，名字開始頻繁被網路論壇上憤怒的言論提及。論壇中不乏有人要求曝光法官個人資料與數據。

儘管分析並未發現任何特別針對個別法官的人身威脅，但指出仍可能有單獨作案或小部分暴力團體，或是針對法官裁決做出的違法活動。

其中一名支持川普的極端右翼人士在網路上發文，「所有他X的強盜鼠輩都必須他X的被吊死。」在聯邦法院對川普作出的裁決後，網路上相關貼文大多都是類似模式，包括極力呼籲展開內戰以及各種極度暴力的言語，但幾乎沒有針對這些威脅展開的具體計畫。

本月19日，科羅拉多州最高法院依據憲法第14修正案第3款「叛亂條款」，裁定川普沒資格參加該州總統初選。事後，川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）發聲明提到，「科羅拉多州最高法院今晚頒布一項完全錯誤的決定，我們將迅速向美國聯邦最高法院提起上訴，同時要求暫停執行這項極不民主的決定。」科州最高法院已暫緩這項裁決直到明年1月4日。

密西根州、俄勒岡州、紐澤西州與威斯康辛州也已向州法院提出訴訟，另外有11州向聯邦地區法院提起訴訟，分別是阿拉斯加州、亞利桑那州、內華達州、紐約州、新墨西哥州、南卡羅來納州、德州、佛蒙特州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州與懷俄明州。