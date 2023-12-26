俄異議人士納瓦尼失聯逾2周　移監至北極圈流放地

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼被移監至更偏遠的地方。（圖／路透）



文／中央社

身陷囹圄的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexey Navalny）的發言人今天表示，支持者與納瓦尼失去聯繫超過兩週後，目前他被發現移監到北極圈以北一處流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，已經追查到納瓦尼在亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamal-Nenets）的IK-3流放地（IK-3 penal colony），這地方位於俄國首都莫斯科東北方約1900公里處。

亞爾米許說道，納瓦尼的律師今天已成功見到他。

她透過視訊電話告訴路透社：「這座監獄將比他之前待的監獄更加糟糕。」

亞爾米許還說：「他們肯定試圖孤立納瓦尼，且讓接觸他變得更加困難。」

根據「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets），這座監獄建於1960年代，位於北極圈以北大約60公里處。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，他對於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

曾遭下毒暗殺而存活下來的納瓦尼因欺詐和其他罪名被判刑11年半，自2021年入獄至今，今年8月又因幾項極端主義罪名被加判19年。納瓦尼本月稍早傳出遭移監，但當時移監地點不明。