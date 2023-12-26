單親媽買彩券中3千萬　4年後慘爆「生活全毀失去一切」

▲女子買彩券中80萬英鎊，短短4年卻失去一切。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

中樂透一夜致富是許多人的夢想，不過多數的結局似乎都不太好。美國一名單親媽媽買彩券中了近80萬英鎊（約3160萬新台幣），這筆錢卻毀了她的生活，短短4年讓她失去一切。

據《老鷹論壇報》報導，麗莎（Lisa Arcand）過去買了一張彩券，獎金高達80萬英鎊，她開始享受這筆財富，包括為朋友和家人舉辦奢華的派對，還送兒子去私立學校上學，每年的學費為7800英鎊（約31萬新台幣）。然而，她經營的海鮮餐廳，卻遇到財務困難，以致於在6個月內結束營業。

報導指出，當時彩券業者建議中獎者分次領，每年領2.5萬英鎊（約99萬新台幣），而不是1次性領完，但麗莎聽信一家金融公司的承諾，怎料反而損失更多的錢。事實上，麗莎也用這筆錢去度假幾次，還買了一套全新附家具的房子，但這些沒有造成經濟危機。她在2007年表示，這段經歷讓人失望不已，「中彩券不像人們吹捧的那樣，實際上很令人沮喪」。

無獨有偶，不少彩券中獎者也有同樣的命運，來自美國肯塔基州的大衛（David LeeEdwards）是一名被判刑的重罪犯，2021年8月贏得2.19億英鎊大獎其中的4分之1金額，稅後約2200萬英鎊，隨後他開始揮霍這筆錢，斥資購買佛羅里達州一個社區內的豪宅，外加幾十輛昂貴的汽車和一輛私人的里爾噴射機。只是僅僅5年時間，他染上了毒癮，大筆錢財散盡，淪落到住在滿是人類排泄物的儲藏室內。

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