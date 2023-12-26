老了後悔！　全球百歲人瑞對「3件事」感到遺憾

▲百歲老人們擁有「共同的遺憾」。（圖／達志／示意圖）



文／CTWANT

隨著年齡增長，許多人開始回顧過去，對過去的選擇也產生後悔。根據「LongeviQuest」組織調查，他們每日與超過百歲的長者交流後發現，除了長壽需具備積極的心態之外，這「三件事情」竟然也成為許多老年人的共同遺憾。

「LongeviQuest」是負責驗證全球超過110歲的年長者的年齡。根據《Business Insider》報導，「LongeviQuest」的執行長本梅爾斯（Ben Meyers）和拉丁美洲研究部門負責人法布里奇奧維拉托羅（Fabrizio Villatoro）向世界上最長壽的人請教保持長壽的秘訣，以及調查他們年輕時希望能做得不同的事情。

正如先前102歲的珍妮特吉布斯（Janet Gibbs）說過，「積極的心態被認為是長壽的關鍵。」來自「LongeviQuest」的兩位人員也提到，百歲老人往往是那些盡量不讓自己承受太大壓力，並且不讓遺憾擊垮的人。

梅爾斯指出，許多「LongeviQuest」接觸到的百歲老人過去的生活非常艱苦，多數人經歷了20世紀的重大事件，像是戰爭、經濟大蕭條和解放殖民運動。然而他表示，他們大多都有「大多數人都有的共同遺憾」。

首先，許多人最遺憾的是「沒有花更多的時間陪伴家人」。梅爾斯表示，對於百歲老人來說，這是個典型的遺憾。此外，維拉托羅說到，其他人對生活的艱辛或被世界事件影響，中斷了他們的穩定性和生育更多子女感到遺憾。

再來是「工作過於努力」維拉托羅提到，委內瑞拉的莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）是有史以來最長壽的人，享年114歲。莫拉希望自己能更少點工作，從13歲左右就開始在家族農場做著艱苦的體力勞動，每天從清晨工作到黃昏，貫穿整個工作生涯。維拉托羅表示，莫拉的家人對他無法嘗試不同的職業而感到遺憾，因為其他職業可以讓他享受更多與家人相處的時光。

另外，《Business Insider》也曾報導，許多接受臨終關懷和安寧療護的患者後悔將重心放在工作上，而未能與家人共度更多寶貴時光。

最後則是「沒有多去旅行」，在阿根廷的聖菲省長大的洛佩茲（Evangelista Luisa López），82歲時與家人搬到了距離七小時車程的馬德普拉塔。然而，維拉托羅表示，洛佩茲希望自己在生活中能有更多旅行的機會。

康奈爾醫學院教授卡爾皮萊默（Karl Pillemer）是《30個關於愛、關係和婚姻的教訓：來自美國智者的建議》的作者，曾在2016年為《赫芬頓郵報》撰寫過一篇文章，他指出，年長的美國人也後悔年輕時未能多旅行。一位78歲的老人接受皮萊默採訪時表示：「如果你必須做出選擇，是要裝修廚房還是去旅行？—那麼我會說，去旅行吧。」

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