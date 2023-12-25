日高島屋「聖誕蛋糕」出大包！開盒驚見毀滅式塌陷　已收530件客訴

▲日本高島屋的聖誕蛋糕屢傳塌陷災情。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本知名百貨「高島屋」今年推出的聖誕蛋糕出大包，許多消費者陸續上網爆料，終於收到期待已久的甜點，開盒卻發現早已嚴重塌陷與變形。對此，業者24日緊急道歉、展開調查，並且證實截至今（25）日中午接獲530起投訴與賠償申請，正在著手處理退款等應對措施。

NHK、朝日新聞等日媒報導，日本高島屋今年推出聖誕蛋糕「Les Sens草莓蛋糕」，直徑15公分、高8公分，特徵是草莓與荷葉狀奶油擠花，它只限定在網路預購，一顆更是要價5400日元（約新台幣約新台幣1180元），未料這幾天在社群媒體X（前稱推特）卻流傳大量「崩壞照」。

▲▼官網照片與收到的蛋糕模樣天差地別。（圖／翻攝X）



高島屋表示，該蛋糕是由橫濱市一間法國餐廳監製、埼玉縣羽生市一間點心廠商生產與包裝，而今年賣出的2900顆，都由大和運輸在22至25日以冷凍狀態運送。事實上，高島屋去年也曾販售同廠商生產的類似蛋糕，但並未接獲任何消費者客訴。

高島屋坦言，尚不清楚今年的製作到運送流程是哪裡出問題，才會導致蛋糕碎裂破損，目前正朝著溫度控制問題的方向調查，同時向所有期待聖誕蛋糕的顧客致上誠摯歉意，他們非常嚴肅看待這次災情，會盡全力阻止類似事件再度發生。