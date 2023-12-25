WHO：加薩北部醫院「全數停擺」　南部只剩9間部分運作

▲WHO人道評估小組訪問加薩北部希法醫院（Al-Shifa Hospital）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，隨著以色列與哈瑪斯的衝突持續延燒，加薩北部如今已經沒有「正常運作」的醫院，南部也只剩下9間醫療院所還在部分運作。

WHO上周在日內瓦記者會上指出，加薩走廊共有36間醫療院所，現在只剩下9間部分運作，其中僅3間具備外科手術能力，而且都位於南部。至於北部的醫院則是全部停擺，僅能提供最基本的急救服務。

WHO駐西岸及加薩代表皮珀科恩（Richard Peeperkorn）直言，「北部已經沒有能夠正常運作的醫院了」，希法醫院（Al-Shifa Hospital）、奧達醫院（Al Awda hospital）、阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）都只剩下最低限度功能，也就是雖仍能治療現有患者，但已無法再接收新病人，而這些地方都還收容著數千名流離失所的平民。

▲民眾慘遭以色列空襲受傷而入住希法醫院，如今又得被迫從加薩北部逃往中部、南部。（圖／路透）

根據皮珀科恩說法，阿里阿拉伯醫院之前是北部唯一還能開刀的醫院，但由於缺乏物資、燃料、電力與人力，如今已經關閉手術室，徒具醫院空殼。他回憶，WHO一周前拜訪時，那裡「看起來已經徹底混亂、完全堵塞，而且是一個災區，但它仍在部分運作，還有手術室及2名健康專家持續安排手術。」

皮珀科恩說，WHO最近向阿里阿拉伯醫院及希法醫院運送物資，包括藥品、靜脈輸液、手術用品、傷口治療與分娩用品等，而原本運送燃料的計畫被迫放棄，因為缺乏安全保證與通行問題，「但沒有燃料、員工及其他基本需求，藥品也不會帶來任何改變，所有患者都將緩慢且痛苦地死去。」

以色列多次公開宣稱，哈瑪斯在醫院下方經營指揮中心及地下隧道網絡，利用救護車運送武器及恐怖分子，把患者與醫護當成人肉盾牌，因此對於受國際法保護的醫院，依然實施無情空襲，卻堅稱沒有瞄準平民。此說法獲得美國支持，但被哈瑪斯官員反駁。