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日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　夢想生下54孩！一家全靠老婆養

記者張寧倢／綜合外電報導

日本一名住在北海道札幌市的35歲男子，最近登上電視節目成為話題，他自稱是「一夫多妻軟飯男」，有4名妻子、2名女友，生育3名子女，目標是要生54個小孩刷新日本歷史紀錄。不過平時他並未外出工作，而是負責煮飯等家務事，每月18萬新台幣的生活費皆由妻子和女友分攤支付。據稱他10年來都過著無業生活。

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

▲日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

日本電視節目《ABEMA Prime》21日採訪了35歲的渡部龍太，他與3名妻子和3名子女同居，但不用外出賺錢。「一號老婆」是22歲的陽咲，和渡部龍太育有2名子女，「二號老婆」彩花未透露年齡，「三號老婆」是育有5個月大孩子的27歲女性千晴，目前分居中的「四號老婆」則是24歲的千尋。

▲渡部龍太和3名妻子同居，與第4名妻子則分居中。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

渡部龍太受訪時坦承，單純是因為自己喜歡女性，「等我意識到的時候就已經處於這樣的狀態了，只要我們平等地相愛就不會有問題。」他說，妻子們擁有各自的房間，他每天輪流和不同妻子睡覺，因為想要超越日本歷史上擁有最多53名子女的將軍德川家齊的紀錄，所以最終目標是生育54個孩子，以此「名留青史」。

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

▲渡部全家一個月的支出約84萬日圓（約新台幣18.3萬元）。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

渡部龍太在節目上公布每個月的生活費，住處租金、餐費、水電費、電信費、和女友約會的錢等開銷，加總起來一個月要花掉84萬日圓（約新台幣18.3萬元），但一切都是由4名妻子和2名女友來支付，渡部龍太本人則主要負責煮飯等家務，也會積極參與育兒事務。他還想繼續擴大「後宮」人數，正在招募新老婆。

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自IG、TikTok／watanaberyuta_official）

▲渡部龍太表示，直到生育54個小孩，締造日本紀錄之前，都不會停止一夫多妻的生活。（圖／翻攝自IG／watanaberyuta_official）

妻子們對於這樣的生活並沒有太大的不滿。「一號老婆」陽咲說，老公具有在其他男人身上找不到的魅力，從一開始交往就知道他有很多女友，也不會抗拒集體同居。「二號老婆」彩花則說，「第一次聽到一夫多妻制的時候想過要分手，但老公分配得很均衡，生活也過得很舒服。」

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自IG、TikTok／watanaberyuta_official）

▲渡部龍太開始經營TikTok等網路社群，卻自稱已有9名孩子。（圖／翻攝自TikTok／watanaberyuta_）

不過，日本法規並不允許一夫多妻，因此渡部龍太無法和所有妻子登記結婚，一次只能和一人結婚再離婚，但他們仍然過著「事實婚姻」的生活。渡部龍太如今積極經營網路社群，與節目上公開的不同，他說自己其實有9名子女，也試著藉由網路賺取額外收入。他24日還在X（前身推特）上表示，已經有了「五號老婆」的人選，平安夜也一起約會。

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