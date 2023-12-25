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FBI通緝犯逃25年找到了！身綁「鐵鍊千斤頂」沉湖底　死狀超淒慘

▲▼帕勒姆（Roger Dale Parham）被指控性侵未成年人後潛逃失蹤，被人用鐵鍊綑住、綁上千斤頂，沉入湖底身亡。（左圖／翻攝肯塔基州州警；右圖／翻攝美國聯邦調查局）

▲帕勒姆被指控性侵未成年人後失蹤，遭FBI通緝25年。（左圖／翻攝肯塔基州州警；右圖／翻攝美國聯邦調查局）

記者吳美依／綜合報導

住在美國阿肯色州的帕勒姆（Roger Dale Parham）被指控多項刑事罪名，其中包括性侵未成年人，卻在候審期間潛逃失蹤，被聯邦調查局（FBI）長年追緝。25年後，他的下落終於曝光，原來早在逃亡不久後，就被人用鐵鍊綑住、綁上千斤頂，沉入湖底身亡。

CNN、今日美國等外媒報導，帕勒姆生前住在阿肯色州史密斯堡（Fort Smith），平常多以打零工度日，但對於骨董及攝影著迷，被形容為「非常有魅力」。他被指控性侵未成年人等罪名後交保獲釋，正在等待審判，卻於1999年3月離奇失蹤。

帕勒姆未能如期出庭後，被判定「為了逃避起訴而離開該地區」，不僅遭州法院發布逮捕令，還追加一條非法潛逃以躲避起訴的罪名。當時，FBI甚至在通緝令上指出，此人可能已經逃往墨西哥。

另一方面，1999年5月6日，2名漁夫在肯塔基州巴克利湖（Lake Barkley）湖底發現一具無名男屍，他被沉重的輪胎鏈層層綑住，還遭綁上千斤頂並沉入湖底。

當年調查人員擁有的技術還無法確認其身分，只能先將死者檔案登錄至國家失蹤及不明人口系統（NamUs），儘管2016年一度開棺驗屍，但在使用DNA、牙科、法醫病理學及其他先進檢測後，依然沒有結果。

直到2023年初，肯塔基州州警與美國法醫遺傳系譜學公司「Othram Inc」合作，透過更先進的DNA技術對遺體進行檢測後，才找到一名在世親屬，並於循線追查後，確認死者竟是被通緝25年的帕勒姆。當局已經定調其死亡為謀殺案，並且正在釐清其確切死因。

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