巨蟒對決慘敗！3公尺鱷魚「咬住蛇頭」吞下肚　牠只剩半條蛇

▲美國佛州巨鱷吞食蟒蛇，驚人畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／Alligators of Florida@Alison Joslyn）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州一名女子本周早些時候在騎自行車的路上，拍攝到一段令人震驚的影片，畫面中一頭鱷魚正在吞食一條巨大蟒蛇，蛇頭似乎已被鱷魚吞嚥下肚。外媒報導，女子名叫喬斯林（Alison Joslyn）是一名長年參賽的耐力運動員，對野生動物攝影也充滿熱情，幸運目擊這場「蛇鱷大戰」。

▲鱷魚長度約3公尺，但蟒蛇的體型似乎也差不多長。（圖／翻攝自Facebook／Alligators of Florida@Alison Joslyn）

根據每日郵報、WFLA報導，喬斯林當時在大沼澤地國家公園（Everglades National Park）內的鯊魚谷（Shark Valley）地區騎行時，偶然撞見這一驚人畫面，她21日在網路社群上發布照片和影片並表示，「又少了一條威脅大沼澤地的蟒蛇」。她形容，這是一次特別而罕見的遭遇。

影片中，一頭約10英尺（約3公尺）長的鱷魚已經開始吞食蟒蛇，看起來動作有些遲緩，喬斯林猜測，可能與低溫或曾和蟒蛇激烈搏鬥有關。她發文提問，「鱷魚看起來相當無精打采，我在想是不是因為寒冷，或者是在和蛇的搏鬥之中感到疲憊，可能被蛇咬到，又或者是雖然開始吞蛇，卻因為（蟒蛇）體型太大而停下來？」

▲鱷魚嘴裡含著蟒蛇的前端。（圖／翻攝自Facebook／Alligators of Florida@Alison Joslyn）

喬斯林說，這條蟒蛇「已經在鱷魚的喉嚨裡了，有點被包裹住，但牠似乎至少和鱷魚一樣長」。蟒蛇雖然不具毒性，但她仍懷疑蟒蛇在與鱷魚「生死搏鬥」時，可能咬傷了鱷魚口腔的軟組織。

報導稱，蟒蛇並非佛州本土物種，而是外來種，對印第安河流域的生態系統造成了嚴重的影響，雖然對人類沒有直接威脅，但牠會捕食浣熊和負鼠等本土動物。佛州野生動植物管理局也規定，這些蟒蛇必須在捕獲時「就地人道處決」。喬斯林說，所以當她看到鱷魚與蟒蛇大戰時，忍不住「站在善良的一方」，為鱷魚加油。