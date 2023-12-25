　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

超級高鐵夢碎！Hyperloop One驚傳倒閉　資產出售員工12月31日離職

▲美國新創Hyperloop One驚傳倒閉 。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

今年奪回全球首富寶座的馬斯克（Elon Musk）過去提出真空高鐵（hyperloop）的概念，並由特斯拉和 SpaceX 工程師製作一份白皮書，而馬斯克的發想也孕育出美國超級高鐵新創公司 Hyperloop One 在 2014 年誕生，並成功吸引投資人注意，創立以來共募得 4.5 億美元，約新台幣140億元，不過這家新創公司與馬斯克無關，近日傳出HyperloopOne倒閉，據外媒指出，負責資產出售的剩餘員工已被告知所有工作將在12月31日結束。

超級高鐵夢碎！Hyperloop One驚傳倒閉　資產出售員工12月31日離職

▲馬斯克過去提出真空高鐵。（圖／達志／美聯社）

據《彭博社》報導，Hyperloop One 目前已裁去大部分員工並關閉洛杉磯辦公室，還會把試驗用隧道等剩餘資產出售，這些資產清空後，負責善後的員工則會在12月31日正式離開，另外，杜拜環球港務集團（DPWorld）擁有公司多數股權，Hyperloop One 結束營運後其智慧財產也會轉給 DPWorld。據了解，這間新創公司與馬斯克無關，馬斯克透過其挖隧道公司The Boring Co.以相同技術鑽研真空高鐵的方法。

超級高鐵夢碎！Hyperloop One驚傳倒閉　資產出售員工12月31日離職

▲知情者透露其已解雇大部分員工，並出售包括測試軌道和機器等剩餘資產。（圖／達志／美聯社）

根據報導，創立於2014年的HyperloopOne，其提出在真空管隧道內，採取磁浮列車技術以時速1127公里的高速前進的構想，要研發以真空高鐵運送乘客和貨物。Hyperloop One曾經透過500公尺長的測試軌道，得到時速172公里的最高測試速度。

這項測試成功也吸引了外界與投資人的注意，包括維珍航空老闆布蘭森（RichardBranson）在2017年投資這公司，並改名為Virgin Hyperloop One，更曾在2020年首度載人成功。

雖然獲得金援，但是技術上仍遇有許多困難，像是列車難以轉彎而必須筆直往前，使開挖隧道的成本和難度大幅提高，此外，公司內部人事問題不斷，令其經營舉步維艱，而公司更以安全風險為由在去年改變發展策略，表示要專注於運載貨物而非載客並宣布裁員逾100人，此舉也引發布蘭森不滿撤資，讓其改回原名Hyperloop One，隨著技術無法突破，加上資金無法到位，Hyperloop One最終也走向倒閉命運。

延伸閱讀
女兒慘叫「飲料自己灑出來」⋯天母媽怒要打工妹「到府擦地」　她被起底是瑜伽貴婦
奧客盧iPhone「摔到軟墊就壞了」⋯店員一看慘況快哭了　網：是從101掉下去嗎？
看婦產科被提醒「內褲請放這」　她內診抬頭尬爆：10年沒見的重逢

ET快訊
獨／衛斯理罕見動怒！　報警提告
創新高！　長榮航空發6個月年終
快訊／31秒看賴清德老家　內部畫面全曝光
一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建
每人最高10萬！2024勞保紓困貸款　4條件可申請
「3P是夢想中的事」　他把前女友性愛片全外流
快訊／住家突遭搜索　周典論被帶走
499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起
台中男遭4車輾成「肉泥狀」　兒不知他為何出門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「東大宅男」兼職當牛郎！業績破1800萬　1年就成紅牌

首爾景福宮塗鴉動機曝！　未成年男女曝「幕後藏鏡人」仍在逃

1年前才結婚！男突然開槍爆頭妻子再自轟　5孩聖誕節前成孤兒

以色列「剷除哈瑪斯」2個月進展曝　加薩居民2萬死！上百人質待救

俄烏2023陷苦戰「最新占領版圖」曝　瓦格納1日叛變！水壩潰堤狂淹

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

多國護衛就緒！　馬士基宣布：準備恢復紅海航行

2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

聖母院斥資260億重建！　2024巴黎奧運搶先亮相

滑「囚犯交友網站」結識坐牢未婚夫　她羞喊：出獄後就結婚

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

日本「東大宅男」兼職當牛郎！業績破1800萬　1年就成紅牌

首爾景福宮塗鴉動機曝！　未成年男女曝「幕後藏鏡人」仍在逃

1年前才結婚！男突然開槍爆頭妻子再自轟　5孩聖誕節前成孤兒

以色列「剷除哈瑪斯」2個月進展曝　加薩居民2萬死！上百人質待救

俄烏2023陷苦戰「最新占領版圖」曝　瓦格納1日叛變！水壩潰堤狂淹

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

多國護衛就緒！　馬士基宣布：準備恢復紅海航行

2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

聖母院斥資260億重建！　2024巴黎奧運搶先亮相

滑「囚犯交友網站」結識坐牢未婚夫　她羞喊：出獄後就結婚

地方首長執政周年　民進黨廣告批藍首長貪腐無能

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

北市1族群「公費肺鏈疫苗」第3階段今開打！逾26萬人可受惠

不忍麻吉被抓！他送警「聖誕禮物」自爆：我通緝　友交保自己入獄

遊日收零錢超麻煩　過來人「狂推1招」：消耗很快！還可以捐出去

日本「東大宅男」兼職當牛郎！業績破1800萬　1年就成紅牌

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

大陸擬祭新招整頓遊戲行業　遊戲股開盤後繼續大跌

獨／衛斯理罕見動怒還報警提告！全因女網友留言說這句話

法國記者打臉「投民進黨就戰爭論」　激烈挑釁者是中共非台灣

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

國際熱門新聞

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

3兄弟爆反目「2人殺1人」！調查結果逆轉

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

小孩幾歲開始不信聖誕老人？心理學家揭真相

2023年五大天災人禍回顧

男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「車窗夾頸」命危

尪輕生全家怪她　人妻遭活活燒死

日滑雪場27歲陸女闖禁滑區！倒插雪堆窒息死

少女和繼父同房　被「夜夜性侵」懷孕4個月

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

以哈戰爭殃及平民　輝達及全球員工捐逾4.6億元

更多熱門

相關新聞

米其林秀「智能輪胎」新技術

米其林秀「智能輪胎」新技術

台灣米其林今（22）日舉辦年終分享會，除了回顧今年導入高性能電動車胎Pilot Sport EV、Primacy 4+、以及BFGoodrich（百路馳）TRAIL-TERRAIN T/A等產品外，現場也展出米其林最新互聯科技的智能輪胎，目前已在新年式特斯拉Model S Plaid、Model X上提供。

Joeman買特斯拉「這功能在台灣有啥屁用」

Joeman買特斯拉「這功能在台灣有啥屁用」

捷克布拉格大學槍擊釀14死　外交部表哀悼：無造成我國人傷亡

捷克布拉格大學槍擊釀14死　外交部表哀悼：無造成我國人傷亡

特斯拉冷到凍住！把手慘被「冰封」動不了

特斯拉冷到凍住！把手慘被「冰封」動不了

行政執行署國際研討會　走向國際

行政執行署國際研討會　走向國際

關鍵字：

Hyperloop One特斯拉超級高鐵國際

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面