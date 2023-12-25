美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

▲美國新創Hyperloop One驚傳倒閉 。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

今年奪回全球首富寶座的馬斯克（Elon Musk）過去提出真空高鐵（hyperloop）的概念，並由特斯拉和 SpaceX 工程師製作一份白皮書，而馬斯克的發想也孕育出美國超級高鐵新創公司 Hyperloop One 在 2014 年誕生，並成功吸引投資人注意，創立以來共募得 4.5 億美元，約新台幣140億元，不過這家新創公司與馬斯克無關，近日傳出HyperloopOne倒閉，據外媒指出，負責資產出售的剩餘員工已被告知所有工作將在12月31日結束。

▲馬斯克過去提出真空高鐵。（圖／達志／美聯社）

據《彭博社》報導，Hyperloop One 目前已裁去大部分員工並關閉洛杉磯辦公室，還會把試驗用隧道等剩餘資產出售，這些資產清空後，負責善後的員工則會在12月31日正式離開，另外，杜拜環球港務集團（DPWorld）擁有公司多數股權，Hyperloop One 結束營運後其智慧財產也會轉給 DPWorld。據了解，這間新創公司與馬斯克無關，馬斯克透過其挖隧道公司The Boring Co.以相同技術鑽研真空高鐵的方法。

▲知情者透露其已解雇大部分員工，並出售包括測試軌道和機器等剩餘資產。（圖／達志／美聯社）

根據報導，創立於2014年的HyperloopOne，其提出在真空管隧道內，採取磁浮列車技術以時速1127公里的高速前進的構想，要研發以真空高鐵運送乘客和貨物。Hyperloop One曾經透過500公尺長的測試軌道，得到時速172公里的最高測試速度。

這項測試成功也吸引了外界與投資人的注意，包括維珍航空老闆布蘭森（RichardBranson）在2017年投資這公司，並改名為Virgin Hyperloop One，更曾在2020年首度載人成功。

雖然獲得金援，但是技術上仍遇有許多困難，像是列車難以轉彎而必須筆直往前，使開挖隧道的成本和難度大幅提高，此外，公司內部人事問題不斷，令其經營舉步維艱，而公司更以安全風險為由在去年改變發展策略，表示要專注於運載貨物而非載客並宣布裁員逾100人，此舉也引發布蘭森不滿撤資，讓其改回原名Hyperloop One，隨著技術無法突破，加上資金無法到位，Hyperloop One最終也走向倒閉命運。

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