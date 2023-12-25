日本排核廢水引反彈！台灣「搶購囤積食鹽」　中國人打爆騷擾電話

▲日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本2011年3月11日發生規模9的大地震，不僅是全球排行第4大的強震，甚至還因此引發巨大海嘯，導致福島第一核電廠的爐心慘遭熔毀，當時為了讓爐心冷卻，當局決定引進大量海水，然而事後該如處理遭汙染的海水，一直是當局亟待解決的課題，直到2021年4月，日本時任首相菅義偉才拍板定案，將核廢水排放入海。

今年8月，日本政府終於決定分成30年，將福島第一核電廠的核廢水排放入海，不過此舉卻引來周遭國家的質疑與反對，包括南韓、中國、台灣分別出現民眾「搶購海鹽」的熱潮，深怕海產遭到核輻射汙染，而至於日本國內的漁民也出現反對聲浪。

＊周遭國家的反應

2021年4月13日，時任日本首相菅義偉在與內閣商議後，最終拍板定案，將閒置10年的福島第一核電廠「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）排海，雖然過程中將去除包括鍶、銫等放射性物質，但在技術上卻無法去除氚，只能不斷透過海水充分稀釋才能排海，核廢水量高達125萬公噸，儲存槽達1061座。

日本政府的決定出爐後，引發南韓、中國、台灣等周遭國家政府與民眾的質疑聲浪，當時還是文在寅政府的南韓更是表達「強烈遺憾」，因為專家預估只需7個月核廢水便會隨海流影響濟州島海域，南韓政府除了要求日本務必公開透明，未來在對日本食品與產品，也將進行更嚴格的原產地與核輻射檢驗。

當時兼任財政大臣的日本副首相麻生太郎也稱，日本核廢水的氚濃度比中國、南韓核設施排放的廢水還要低，「喝了也不會出事」，引發日本國內網友不滿開嗆；其實，就連日本漁民也反對政府排放核廢水的計畫，深怕生計從此受到影響，陷入萬劫不復的深淵。

▲日本首相岸田文雄8月31日到東京豐洲市場視察專門販售福島水產的攤販。（圖／路透）

＊是否進口日本漁產？

南韓自從2022年5月政黨輪替、進入尹錫悅政府時期後，相較於前朝文在寅政府，對於日本的態度軟化許多，尹錫悅訪日時曾獲前日本首相菅義偉接見，他表示會就福島核廢水排放議題徵求南韓國人的諒解，當時傳出日本要求南韓開放福島漁產品進口。

是否開放福島漁產進口，始終是南韓政府必須思考的敏感議題。事實上，自從日本2011年爆發311大地震後，南韓便全面禁止來自日本福島縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、岩手縣、栃木縣、千葉縣、青森縣的所有種類的漁產品，以及來自福島縣的稻米與菇類，和來自14個縣、共27個品項的農作物。

＊IAEA為日本政府背書

不過其實，日本政府做出排海決定後，曾經徵求國際社會在安全上的認證，包括國際原子能總署（IAEA）曾於今年7月4日在評估報告為日本政府背書，表示福島第一核電廠含有氚的「核處理水」排海計畫符合國際安全規範，南韓最大在野黨共同民主黨甚至質疑IAEA是否被日本政府以金錢收買。

面對共同民主黨等南韓在野黨派的質疑，IAEA署長葛羅西親自造訪南韓，在南韓召開記者會解釋核處理水排放入海的安全性，甚至直接當場打開寶特瓶喝水，不僅以「水」稱呼福島核處理水，更表示可以喝、也可以游泳。

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

＊核廢水「終於排海」

在完成各項指標檢測後，日本政府終於在今年8月24日中午開始排放第一波的福島第一核電廠核廢水，當時預計單日排放量460噸、首波排放17天，預計年底前還會進行3波排放，此舉引發中國政府嚴厲反對，決定組織海洋輻射環境監測，中國外交部更展開嚴正交涉，表示日本必將長期遭受國際社會的譴責，至於中國海關則宣布「全面暫停」進口日本水產品，引發日本漁民不安。

台灣則有分析指出，核廢水排放1至2年後，部分核廢水將到達台灣海峽附近，4年後氚濃度達到最高值。對此，我國行政院發言人指出，氚濃度等相關數值皆遠低於台灣海域原本氚濃度的平均值，是「可以忽略」的程度。

至於美國與紐西蘭則對核廢水排海計畫表示支持。美國國務院強調，日本排放核廢水計畫被證實符合國際安全標準，有科學根據且透明公開，因此美國對於IAEA的判斷沒有異議；至於紐西蘭政府則表示，對IAEA做出的排放建議充滿信心。

＊核廢水排海引爆搶購海鹽風潮

福島第一核電廠儲放核廢水的單日排放量為460噸，儘管經過當局以海水大量稀釋，仍存在氚元素，引發南韓、中國等鄰國的恐慌。

在南韓，包括位處「最前線」的漁民與海女皆表達反對立場，而日本此舉也引發南韓國內對於海鮮、鹽類的搶購潮，光是8月24日當天某大型超市漁產銷售量比去年同一天激增35%、做成魚乾的鯷魚和黃線狹鱈（明太魚）銷量激增130%、乾海藻類銷量成長100%。

▲南韓民眾從今年6月就開始到超市囤購食用海鹽。（圖／CFP）

且其實，從今年6月起南韓國內就先爆發一波搶購海鹽的風潮，深怕一旦日本開始排放核廢水以後，相關海洋產品將遭受核輻射汙染，海鹽價格受預期心理影響導致價格大漲75%，京畿道東豆川市某超市更對消費者祭出「限購令」，每人最多只能扛2大袋鹽，20公斤重的天日鹽每袋售價為3萬9800韓元。

至於在台灣，也同樣因為福島核電廠核廢水排海，導致國內一度掀起搶購食鹽的風潮。這種現象同樣也在中國出現。

＊中國人狂撥「騷擾電話」擾民

自從日本排核廢水後，中國政府全面宣布禁止日本水產進口，導致北海道只能將當地盛產的10萬份干貝免費捐給日本國內學生當作營養午餐食材；在北京當局擺出強硬姿態後，中國當地旅行社也無法向顧客推薦日本旅遊產品，遼寧省大連市一間旅行社透露，多名報名日本旅遊團的遊客取消行程。

而在核廢水排放後，日本國內更是接到來自中國、國碼為86開頭的「騷擾電話」（日文稱為：迷惑電話），福島縣內各町村從8月24至28日就接到3200通來自中國的騷擾電話，來電夾雜著中文、日文、英文，且充滿強烈侮辱、攻擊性言語，對當地公務造成阻礙，日本內閣官房長松野博一呼籲，中國方面應採取適當應對措施，安撫中國人民保持冷靜。