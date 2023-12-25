以色列72小時內陣亡15人！總理稱「代價沉重」　將加強打擊哈瑪斯

▲以色列總理納坦雅胡證實有15名軍人接連在3天內陣亡，並表示「這場戰爭讓以色列背負沉重代價」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列總理納坦雅胡表示，以色列正在加薩走廊加強打擊哈瑪斯的軍事行動，儘管短短72小時內就有15名以軍士兵被殺害，但他認為雖然代價非常沉重仍會繼續戰鬥。以色列軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍正在加薩南部最大城市汗尤尼斯一個「密集區」增派部隊作戰，北部的交戰也在加劇。

根據紐約時報報導，雖然以色列近日曾表示，在加薩的行動將進入「不那麼激烈」的階段，但納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）26日卻採取強硬語氣表示，自上周五（22日）以來，已有15名以色列軍人在加薩走廊喪命，「這場戰爭讓我們付出了非常沉重的代價，然而我們別無選擇，只能繼續戰鬥。」

納坦雅胡前一天才與美國總統拜登進行了私下「長談」（long talk）。他在每周一次的內閣會議上說，「我昨天告訴拜登總統，我們將戰鬥到完全勝利為止，不管要花多久時間。美國明白這一點。」據報導，但他似乎也在強調美國沒有發號施令，他說以色列是個「主權國家」，戰時決策「並不是由外部壓力所決定的」。

哈瑪斯在10月7日越境進入以色列，屠殺約1200人。以色列全面進攻加薩，導致加薩220萬人的人道主義危機日益惡化，據加薩衛生部統計，加薩已有2萬名巴勒斯坦人死亡。國際社會愈加施壓，要求以色列停止激烈的空中與地面行動。另外，以色列發動地面戰以來已有150多名軍人陣亡。

同樣在26日，加薩衛生部指責，以色列對加薩中部地區馬加齊（Maghazi）難民營的空襲造成至少70人死亡。住在當地的目擊者哈撒納特（Safaa Al-Hasanat）表示，火箭彈讓房子震動，玻璃碎裂、窗戶也破碎，「我們的孩子處於一種難以想像的恐懼狀態。從任何意義上而言，這都是個可怕的局面。」

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