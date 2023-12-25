俄烏2023陷苦戰「最新占領版圖」曝　瓦格納1日叛變！水壩潰堤狂淹

▲俄烏戰爭開打將近2年，仍未展開停戰協議談判。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

回顧2023年全球軍事衝突，俄烏戰爭目前仍陷入膠著狀態。俄羅斯自2022年2月24日入侵烏克蘭以來，經過將近1年10個月，至今仍控制著烏克蘭近20%的區域。外界預測烏軍今年可透過反攻奪回大片領土的期待已經落空，隨著俄羅斯總統普丁於年終記者會上堅稱，這場軍事特別行動的目標不變，休戰似乎遙遙無期。

▲烏軍反攻進展不如外界預期。圖為烏克蘭總統澤倫斯基視察前線。（圖／路透）

春季反攻拖延至夏季反攻，佔領版圖變動不大

普丁去年9月底宣布併吞盧甘斯克、頓涅茨克、札波羅熱和赫爾松，共4個烏克蘭州份，儘管4州的親俄當局今年9月舉辦地方選舉投票，俄軍卻無法完全取得控制，持續在東南部前線與烏軍僵持。烏克蘭去年11月奪回赫爾松州首府赫爾松市後，至今雙方在南部控制區域仍約以第聶伯河為界，但烏軍宣稱已攻入東岸取得據點。

▲美國非營利智庫戰爭研究所（ISW）即時戰況地圖顯示，截至2023年12月24日俄羅斯仍占領著烏克蘭東南部大片領土，而烏軍反攻取得有限進展。點圖可放大，圖片文字經Google自動翻譯。（圖／翻攝自storymaps.arcgis.com）

去年底，外界估計烏克蘭有望在春季大舉發動反攻，然而，最終卻是直到夏季，烏軍才在6月初展開備受期待的大反攻，原先目標是收復足夠多的領土，讓普丁擔憂俄軍處於崩潰邊緣，但未能達成預期效果。據紐約時報指出，烏軍並未突破俄羅斯在東南部的防禦線，部分原因是俄軍使用了多為伊朗供應的無人機隨時監視並迅速回擊，加上克里米亞半島，俄方目前仍控制著烏克蘭將近20%的領土。

▲巴赫姆特的激烈交戰已超過一年，空拍照呈現出城市的慘況令人震懾。（圖／路透）

戰爭最熱點——巴赫姆特成「絞肉機」

靠近頓內茨克州首府的戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）去年5月就爆發激戰，是戰爭中持續最久的交戰熱點，戰況血腥程度讓俄烏雙方指揮官都形容這裡宛如「絞肉機」。但根據BBC表示，雖然烏克蘭夏季反攻時在周邊地區奪回一些領土，但巴赫姆特的戰鬥仍在繼續，雙方互有進展。

▲烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特附近戰鬥後略作休息。（圖／路透）

震驚全球的瓦格納傭兵「1日叛變」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）對俄軍高層長期的不滿與爭端，在6月23日升級為公開反抗，號召「正義行軍」。瓦格納傭兵部隊24日凌晨越境攻回俄國境內，24小時內就逼近到距離首都莫斯科200公里以內的地方。不過，當晚6點30分前普里格津突然同意停止前進，並讓部隊返回基地。

▲瓦格納集團首腦普里格津（右）曾是俄羅斯總統普丁最堅定的盟友之一。（圖／路透）

2個月後普里格津之死

瓦格納一日叛變落幕後，普丁感謝白俄總統居中斡旋，還保證普里格津可以離開俄羅斯，安全前往白俄羅斯，並且撤銷一概刑事指控。然而，8月23日一架商務噴射機在莫斯科北郊墜毀，包含普里格津與瓦格納要角烏特金（Dmitry Utkin）在內，機上10人全數身亡。普丁10月表示，這架飛機沒有受到外力襲擊，是有手榴彈在機內引爆導致。不過，外界對於普里格津是否遭到暗殺仍眾說紛紜。

▲瓦格納首腦普里格津8月突傳墜機身亡。（圖／路透）

赫爾松水壩潰堤狂淹

談到俄烏戰爭對大型基礎建設的破壞，去年有造價30億美元的克里米亞大橋（克赤大橋）被部分炸斷，今年則有赫爾松的新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）潰堤。6月6日，水壩結構與水力發電廠疑似因爆炸而崩毀，大量河水從水壩缺口傾瀉而出，洪水廣泛淹沒第聶伯河下游的定居點，上萬人被迫緊急撤離，屍體隨著洪水漂流，居民失去乾淨水源，截至6月底烏俄雙方已確認有100人以上死亡。

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞，衛星影像可見水不斷從中流出，位於下游的赫爾松地區大片淹水。（圖／路透）

目前俄烏死傷

據路透社12月12日引述消息人士稱，新解密的美國情報顯示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭時有36萬兵力，至今已有31.5萬人傷亡，兵力戰損約佔開戰時的87%，另有2200輛主力戰車被毀，使俄羅斯軍事現代化倒退18年。紐約時報8月則援引美國官員說法指出，烏軍接近7萬人陣亡、約10到12萬人受傷。

▲烏軍在巴赫姆附近結束進攻作戰後，給一名被俘的俄軍餵水。（圖／路透）

普丁堅稱「去納粹化、去軍事化」目標仍不變

普丁12月14日舉行開戰近兩年來的首場年終記者會並表示，只有當莫斯科在這場衝突中實現目標，烏克蘭才有可能迎來和平，「這是不會改變的。」俄羅斯的目標包括讓烏克蘭去納粹化、去軍事化與維持中立地位。普丁已宣布明年3月將角逐總統大選，爭取他的第5個任期，俄烏戰爭仍未見終點。在記者會上，他試圖保證，這場曠日持久的衝突不會影響人民生活，莫斯科依然可以「繼續向前邁進」。

▼巴赫姆特附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）